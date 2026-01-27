Malaltia infecciosa
L’OMS retira a Espanya l’estatus de país lliure del xarampió després de 10 anys eliminat
L’organisme comunica que s’ha restablert la transmissió endèmica del xarampió al país després d’anys d’erradicació
Sanitat recomana reforçar la vigilància i la vacunació davant el ‘boom‘ de casos de xarampió
Salut trucarà a les famílies del Garraf perquè vacunin els menors de 5 anys del xarampió pel risc «alt» de contagi
Beatriz Pérez
«Era d’esperar», assegura Fernando Moraga-Llop, portaveu de l’Associació Espanyola de Vacunologia. L’Organització Mundial de la Salut (OMS) ha retirat a Espanya l’estatus de país lliure del xarampió, una malaltia infecciosa que feia 10 anys que estava eliminada al territori. El Ministeri de Sanitat ha confirmat que ha rebut la notificació oficial del Comitè Regional Europeu de Verificació per a l’Eliminació del Xarampió i la Rubeola (CRV), organisme d’experts independents de l’OMS, en la qual comunica que s’ha restablert la transmissió endèmica del xarampió a Espanya. El comitè considera que s’ha restablert la transmissió endèmica del xarampió a Espanya després de l’avaluació anual de les dades epidemiològiques i de laboratori del 2024.
El xarampió ha anat a l’alça en els últims anys, però especialment a partir del 2024. Així ho diuen les dades. A Espanya hi va haver 14 casos el 2023; 227 el 2024; i 397 el 2025. A Catalunya, el mateix: el 2024 hi va haver 34 casos i el 2025, 80, més del doble. Des de començaments d’any s’han confirmat a tot Espanya quatre casos de xarampió, un dels quals a Catalunya. La vacuna del xarampió és la triple vírica, que a més protegeix contra la rubèola i la parotiditis. L’epidemiòleg Joan Caylà assenyala que l’augment del xarampió es deu a l’«aturada» que va generar la pandèmia de covid-19 en els sistemes sanitaris i en la vacunació sistemàtica, la influència dels moviments antivacunes i l’auge de la desinformació.
Però el doctor Moraga-Llop assenyala a més que han baixat les cobertures vacunals. I posa a sobre de la taula més dades. A Espanya, el 2023, la cobertura de la segona dosi de la vacuna era del 94,4%, mentre que el 2024 era del 91,7%. «Aquesta és la mitjana d’Espanya, però és que hi ha vuit comunitats per sota del 90% en la segona dosi. Sabem que el xarampió, per tenir-lo controlat –ja que és una malaltia molt contagiosa–, necessita una cobertura sempre superior al 95%. Hi ha massa persones vacunades només d’una dosi», assenyala aquest vacunòleg.
El xarampió, recorda, es va considerar eliminat a Espanya el 2016. Aquell any l’OMS li va concedir l’estatus de país lliure de transmissió endèmica. A Catalunya, es va eliminar molt abans: el 2000. «Hem de fer un esforç important a augmentar les cobertures de vacunació. És l’únic mitjà que hi ha per controlar el xarampió. Necessitem més educació sanitària i abandonar idees com que les vacunes causen autisme. S’han de posar les dues dosis», insisteix el doctor Moraga-Llop.
Actualització del pla estratègic
Donada aquesta situació, el Ministeri de Sanitat, juntament amb l’Institut de Salut Carles III, treballa en l’actualització del Pla Estratègic per a l’Eliminació del Xarampió i la Rubeola, per adaptar-lo a la situació actual, segons un comunicat.
Entre els objectius d’aquest pla hi ha reforçar la cobertura de vacunació, ja que la immunització amb la vacuna triple vírica continua sent la mesura més eficaç per prevenir el xarampió. A
Dels 227 casos de xarampió confirmats a Espanya el 2024, 160 no estaven vacunats i set tenien només amb una dosi, segons Sanitat. La xifra de casos va augmentar el 2025 a 397, amb un alt percentatge de persones no vacunades i un altre de vinculat a casos importats.
Sanitat ha volgut aclarir que aquesta decisió de l’OMS no afecta la rubèola, respecte a la qual Espanya manté l’estatus d’eliminació.
A més d’Espanya, cinc països més han passat d’una situació d’eliminació a una de restabliment de la transmissió: Armènia, Àustria, Azerbaidjan, l’Uzbekistan i el Regne Unit.
En total, el xarampió presenta una circulació persistent a 13 països europeus. Entre els quals, França, Alemanya i Itàlia han evolucionat des d’un escenari d’interrupció de la transmissió a una situació de transmissió sostinguda.
- El pantà de Darnius-Boadella s'acosta al 100% de capacitat
- Comerciants d’Empuriabrava alerten que el centre “està mort” a l'hivern i reclamen més ajudes i promoció
- Quan el pantà era buit i la pluja es feia pregar: el dia que Darnius-Boadella va acollir una missa per demanar la fi de la sequera
- EN IMATGES | El pantà de Darnius-Boadella, ple a vessar aquest dilluns
- Una pastisseria de Roses, entre les 50 millors de Catalunya
- “Quan tenia divuit anys li hauria dit a un psicòleg esportiu que em deixés tranquil”
- El PSC de Figueres proposa una “Operadora Pública de Locals” comercials
- La crisi ferroviària a Catalunya s'acaba amb el director de Rodalies i el director general d'explotació d'Adif