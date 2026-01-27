Audioson celebra 5 anys a Figueres perquè tornar a sentir-hi bé és possible
El centre ofereix un tracte proper i personalitzat que s’adapta a les necessitat de cada persona
En motiu de l’aniversari el centre de la ciutat figuerenca convida a tothom a fer una primera visita gratuïta
Sentir-hi bé no és només una qüestió d’oïda, sinó també de relacions, de comunicació, de seguretat i de qualitat de vida. Cada vegada són més els fills i filles que, preocupats per la salut dels seus pares, comparteixen situacions que es repeteixen a moltes llars: «no és només que no em senti, és que ja no participa en les converses i cada vegada s’aïlla més», «jo vull poder tornar a explicar coses a la mare» o «no podem veure la televisió junts, la posa a un volum que no puc aguantar».
La pèrdua auditiva progressiva va molt més enllà de deixar d’escoltar sons. Sovint comporta aïllament social, dificultats de comunicació i pot accelerar el deteriorament cognitiu. Per això, cuidar la salut auditiva de les persones que estimem és una decisió clau i, sobretot, està al nostre abast.
Servei exclusiu
Amb aquest objectiu treballa Audioson, un centre auditiu que aquest any celebra cinc anys de presència a Figueres. Tot i que fa molt temps que atenen clients de la capital empordanesa i de tot l’Alt Empordà, va ser el 2021 quan Audioson es va establir definitivament amb un centre oficial al carrer Vilafant, 8. Des d’allà ofereixen un servei exclusiu d’audiologia: revisions auditives, adaptació d’audiòfons i assessorament especialitzat en salut auditiva.
A Audioson tenen clar que tot comença amb una bona revisió auditiva. Disposar de la informació adequada i de les eines necessàries permet que moltes persones puguin tornar a participar activament en les converses, gaudir de la família i sentir-se connectades amb el seu entorn.
L’equip d’Audioson Figueres està format actualment per la Cristina Campos, titulada en audiopròtesis i amb una àmplia experiència dins del grup. Empordanesa d’adopció i enamorada de la comarca, ha desenvolupat la seva trajectòria professional en l’àmbit de l’audiologia, fins fa poc al centre Audioson de Girona, i ara posa tot aquest coneixement al servei dels veïns i veïnes de Figueres i rodalies.
Tracte proper
Audioson és un negoci local, centrat plenament en el benestar del client. Per aquest motiu, només treballen amb audiòfons que ofereixen garanties de qualitat, bon funcionament i un servei tècnic i de postvenda de confiança.
Un altre dels seus trets diferencials és el tracte proper i personalitzat: s’adapten a les necessitats de cada persona, amb opcions com desplaçaments, garanties extres o facilitats de finançament.
A Audioson «estudiem cada cas i problema auditiu particularment, tenint en compte les característiques del pacient i del seu entorn. Perquè cada persona no és igual, ni cada pacient necessita el mateix», expliquen des del centre.
Primera visita gratuïta
Per celebrar aquests cinc anys a Figueres, Audioson convida tothom a fer una primera visita gratuïta per conèixer l’estat de la seva audició, sense cap compromís. El centre auditiu Audioson es troba al carrer Vilafant, 8, de Figueres, es pot demanar hora trucant al telèfon 972 877 637. Tornar a sentir-hi bé és possible, i el primer pas pot marcar la diferència. Per a més informació podeu consultar la web www.audioson.es.
39 anys dedicats a l'oïda
Audioson va néixer l’any 1987 a Girona, on actualment estan ubicats a la plaça Catalunya. Amb el temps van obrir nous centres a Olot, més tard a Vic, Banyoles, la Bisbal i, més recentment, a Berga, Ripoll i Granollers. Els seus centres estan equipats amb els millors sistemes d’exploració auditiva.
