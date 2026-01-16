Formació especialitzada
Les llistes definitives de persones admeses a l’examen MIR: gairebé el 75% són dones
El Ministeri autoritza els no admesos a presentar-se a l’examen MIR 2026 però aclareix que la correcció d’aquesta prova quedarà condicionada a un recurs d’alçada
Nieves Salinas
A última hora de la nit de dijous, el Ministeri de Sanitat ha publicat les llistes definitives de persones admeses i no admeses a les proves selectives de Formació Sanitària Especialitzada corresponents a la convocatòria 2025/2026. El nombre ascendeix a 35.503, cosa que representa un augment del 10,7% respecte a la convocatòria anterior. El 74,28% són dones, precisen des del departament que encapçala Mónica García.
En els últims dies, han sigut diverses les veus que han criticat el retard en la publicació d’aquests llistats. El procés administratiu de l’examen de Formació Sanitària Especialitzada (FSE) 2026 ha generat «una profunda preocupació» entre milers d’aspirants i organitzacions professionals pel que han qualificat com un caos organitzatiu sense precedents en la tramitació prèvia a la prova», han indicat des del Sindicat Mèdic Andalús o l’Associació MIR Espanya.
Els admesos
Amb les dades aportades per Sanitat, en Biologia, de 1.386 sol·licitants, han sigut admesos 1.338 (48 persones han quedat fora); en Infermeria, d’11.297 sol·licitants, s’ha admès 11.204 i 93 no han sigut admeses; en Farmàcia, de 1.484 se n’ha admès 1.474 (no han sigut admeses 10 persones); en Medicina, de 17.545 sol·licitants s’ha admès 16.763 (782 aspirants han quedat fora); en Psicologia, de 4.113 sol·licitants se n’ha admès 4.016 (97 no han sigut admesos); en Química, de 306 se n’ha admès 301 i, en física, de 413 se n’ha admès 407.
Malgrat l’increment del nombre de sol·licitants, assenyala Sanitat, s’ha reduït el nombre de persones no admeses en comparació amb la convocatòria anterior. A més, s’han tramitat més de5.000 subsanacions, motivades majoritàriament per la presentació de documents per part dels aspirants que no s’ajustaven als requisits establerts en la convocatòria, indica el Ministeri.
Les proves d’accés per a les diferents titulacions estan previstes per al 24 de gener del 2026. La crida per a l’examen aquest any serà a les 13.30 hores, per començar a les 14.00 hores. Les persones aspirants que figurin com ano admeses al llistat definitiu podran presentar-se a la realització de l’exercici. No obstant, la correcció de la prova quedarà condicionada a l’estimació del recurs d’alçada que, en el seu cas, s’hagi interposat contra l’exclusió. La taula i la seu d’examen podran consultar-se en els llistats definitius de persones admeses i no admeses, publicades a aquest efecte, indica Sanitat.
