La Clínica Corachan estrena un programa cardiorenal pioner en la sanitat privada a Catalunya

Amb la col·laboració de Laboratorios Boehringer i la Fundació Corachan, aquesta iniciativa multidisciplinària busca reduir les hospitalitzacions de pacients amb malalties cardíaques i renals, millorar-ne la qualitat de vida i optimitzar els tractaments

La façana de la Clínica Corachan

La façana de la Clínica Corachan / Clínica Corachan

Regió7

Manresa

La Clínica Corachan, un dels hospitals privats de referència a Barcelona, ha posat en marxa el seu Programa Cardiorrenal (PCR), una unitat multidisciplinària innovadora que integra els serveis de Cardiologia i Nefrologia per millorar l’atenció dels pacients amb malalties cardíaques i renals, especialment els que pateixen síndrome cardiorenal.

Des del centre sanitari expliquen que el nou programa és pioner en l’àmbit hospitalari privat de Catalunya. Pretén oferir una atenció coordinada, personalitzada i basada en l’evidència científica, amb l’objectiu de reduir hospitalitzacions, millorar la qualitat de vida i optimitzar els tractaments farmacològics i no farmacològics dels pacients amb síndrome cardiorenal.

En el desenvolupament d’aquest projecte ha estat clau el treball de la Fundació Corachan i el suport del laboratori Boehringer Ingelheim.

Millorar la coordinació

El PCR de la Clínica Corachan busca millorar la comunicació i la coordinació entre els especialistes implicats en l’abordatge dels pacients amb síndrome cardiorenal (SCR) en els diferents nivells assistencials, i garantir la continuïtat assistencial a través del treball col·laboratiu de tot l’equip de professionals que intervenen en l’atenció d’aquests pacients.

L’equip està liderat pel doctor Nicolás Manito Lorite (Cardiologia) i la doctora Diana Rodríguez Espinosa (Nefrologia), juntament amb un comitè operatiu format per cardiòlegs, nefròlegs i personal d’infermeria especialitzat.

Hospital de dia

El programa disposarà d’un espai propi tipus hospital de dia, equipament diagnòstic avançat (ecocardiografia, laboratori urgent, TAC, RMN, SPECT, hemodinàmica i marcapassos) i un sistema estructurat de vies clíniques per al seguiment hospitalari i ambulatòri.

També ofereix educació sanitària a pacients i cuidadors, fomentant l’autocura i la detecció precoç de descompensacions derivades de la patologia cardiorenal.

En aquest context, la Clínica Corachan participarà en el Registre Cardiorrenal Espanyol (CARDIOREN) i treballarà per obtenir l’acreditació SEC Excel·lent, promoguda per la Societat Espanyola de Cardiologia i la Societat Espanyola de Nefrologia. La presentació oficial del PCR va tenir lloc el passat 10 de desembre del 2025 a l’auditori de la Clínica Corachan.

El PCR reforça el compromís de la Clínica Corachan amb l’excel·lència assistencial, la continuïtat de les cures i la innovació clínica, consolidant el centre com a referent en l’atenció integral als pacients amb patologia cardiovascular i malaltia renal crònica.

