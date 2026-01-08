Clínica Corachan realitza la primera cirurgia cardíaca robòtica en la sanitat privada d’Espanya
El procediment, efectuat pel Dr. Daniel Pereda amb tecnologia robòtica d’última generació, marca una fita en l’adopció de tècniques robòtiques en cirurgia cardíaca
Clínica Corachan, centre de referència a Barcelona per la seva aposta continuada per la innovació quirúrgica, ha dut a terme la primera cirurgia cardíaca robòtica en la sanitat privada d’Espanya. El procediment, realitzat pel Dr. Daniel Pereda, especialista en cirurgia cardíaca i tècniques assistides per robot, es va desenvolupar amb el sistema Da Vinci Xi, una plataforma dissenyada per augmentar la precisió quirúrgica i reduir l’impacte de la intervenció. Amb aquesta actuació, el centre reforça el seu compromís amb tècniques que incrementen la seguretat clínica i afavoreixen una recuperació més ràpida i menys invasiva.
La intervenció va consistir en la reparació d’un prolapse de la vàlvula mitral que provocava una insuficiència mitral severa, mitjançant la implantació de neocordes de Gore-Tex, la plicatura del vel mitral redundant i una anuloplàstia amb anell. Gràcies a la plataforma robòtica, l’operació es va dur a terme a través d’incisions de menor mida i amb visió tridimensional d’alta resolució, fet que permet una manipulació més precisa de les estructures cardíaques i una reparació òptima de la vàlvula mitral. L’ús del robot, associat a una major precisió, contribueix a disminuir el dolor postoperatori, accelerar la recuperació i escurçar l’estada hospitalària en comparació amb la cirurgia convencional.
El Dr. Pereda assenyala que aquest avanç “representa un pas rellevant en la integració de tecnologies avançades en la pràctica clínica, orientat a millorar la seguretat i els resultats clínics”.
La persona intervinguda va evolucionar favorablement i va rebre l’alta al cap de tres dies, un període sensiblement inferior al de la cirurgia cardíaca convencional, que pot requerir estades de fins a deu dies. Aquest resultat il·lustra el potencial de les tècniques robòtiques per accelerar la recuperació i reduir la necessitat d’hospitalització.
La incorporació d’aquesta tecnologia s’emmarca en l’estratègia d’innovació de Clínica Corachan, que en els darrers anys ha impulsat el desenvolupament d’unitats de cirurgia d’alta complexitat i l’ampliació de tècniques mínimament invasives.
Sobre Clínica Corachan
Amb més d’un segle de trajectòria, Clínica Corachan es consolida com un dels hospitals privats de referència a Barcelona i al conjunt d’Espanya, havent estat distingida en l’última dècada amb múltiples reconeixements per la qualitat dels seus resultats mèdics i per un model assistencial orientat a l’excel·lència clínica i a una experiència assistencial d’alt nivell.
Ubicada al Campus Corachan, la clínica disposa d’un bloc quirúrgic d’última generació, equipat amb tecnologia avançada com la versió més recent del sistema Da Vinci i l’exoscopi Orbeye 4K 3D, així com d’una àrea de cardiologia intervencionista i d’intervencionisme vascular, i d’equipament diagnòstic i tecnològic permanentment actualitzat.
El centre compta amb 150 habitacions de màxim confort i ocupa una superfície total de 45.000 m², en la qual desenvolupen la seva activitat més de 1.200 professionals i col·laboradors, de manera directa o indirecta. El Campus Corachan acull també el GCCC – Centre 360 d’Excel·lència Oncològica GenesisCare–Clínica Corachan, així com diversos edificis de consultes i atenció ambulatòria. La clínica ofereix totes les especialitats mèdiques i quirúrgiques i disposa d’un quadre mèdic de reconegut prestigi, coordinat per proporcionar una atenció personalitzada i de màxima qualitat.
Clínica Corachan manté acords de col·laboració amb la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya i la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) en els àmbits de la docència, la formació i la transferència de coneixement.
