Fre a l’epidèmia
La grip a Catalunya va a la baixa per primera vegada en vuit setmanes
La incidència estimada del virus s’ha reduït gairebé un 30% respecte a la setmana anterior i passa del nivell «molt alt» de transmissió a l’«alt»
Malgrat un lleuger repunt dels casos en els més grans de 60 anys, s’ha registrat un descens en les hospitalitzacions
Olga Pané, consellera de Salut: «L’actual sistema d’accés a Medicina penalitza els estudiants catalans»
Catalunya obliga a utilitzar mascareta en hospitals, CAP i residències per contenir la grip
Pau Lizana Manuel
Per primera vegada en gairebé dos mesos, les xifres de la que ja és la pitjor epidèmia de grip a Catalunya en 15 anys van començar a baixar la setmana passada —la del 15 al 21 de desembre. Si la setmana anterior les estimacions del Sistema d’Informació per a la Vigilància d’Infeccions a Catalunya (SIVIC) calculaven una incidència de 764 casos per cada 100.000 habitants, ara aquesta xifra ha caigut fins als 543, gairebé un 30 % menys que la setmana anterior. El nivell de transmissió, així, passa de «molt alt» a «alt» coincidint amb dues setmanes d’obligació de portar mascareta als Centres d’Atenció Primària (CAP), hospitals i residències.
La majoria dels casos de grip, segons les dades del SIVIC, continuen sent deguts a la nova variant K del virus, que és menys virulenta però més contagiosa. Els últims registres indicaven que el 88 % dels casos presenten aquesta nova soca.
La frenada en les estimacions del Departament de Salut es tradueix també en menys diagnòstics de grip als CAP. Fins a la setmana 50 –la que va del 8 al 14 de desembre– es registraven 407 casos per cada 100.000 habitants; aquesta última setmana se n’han registrat 373.
La situació també millora, segons el SIVIC, als hospitals. Els ingressos en llits convencionals per grip han descendit des dels 171 fins als 145 –el primer descens des de començament de temporada–, i els pacients a l’UCI també han passat de 13 a 7. El SIVIC també apunta que el 69% dels ingressos per grip són de persones més grans de 60 anys.
Repunt en la gent gran
El descens general dels casos, això sí, ve acompanyat d’un lleuger repunt en elsdiagnòstics del virus en les persones de més de 60 anys, que depassen ara els 200 casos per cada 100.000 habitants. Aquests números estan lluny encara dels 990 casos detectats a franja de 0 a 4 anys o els 608 dels menors d’entre 5 i 14 anys.
El descens en la incidència de la grip també s’ha deixat notar en el conjunt d’infeccions respiratòries agudes (IRA) que Salut monitoritza aquestes setmanes. La setmana passada es van registrar 1.102 casos d’aquestes infeccions per cada 100.000 habitants, davant els 1.152 de la setmana anterior. El nombre total de casos a Catalunya baixa des dels 93.519 fins als 89.463.
Com és d’esperar, d’entre totes aquestes infeccions la més present és la grip (responsable del 49,3% dels quadres), seguida del rinovirus (17,3%) i del VRS (7,8%).
Immunització
La cobertura vacunal davant la grip per als majors de 80 anys és del 67% i del 54% per a les persones d’entre 70 i 79 anys, un 1% més que la setmana anterior respectivament. El percentatge de vacunats contra la covid s’ha mantingut en un 55% entre els majors de 80 i un 39% per a les persones entre 70 i 79 anys.
- Un veí de Roses mor en un accident a l'N-II al Far d'Empordà
- Mor Josep Cristina, exalcalde de Mollet de Peralada, en un accident de trànsit a l'N-II
- Alba Falgàs, la hortofructora ecològica de l'Empordà que triomfa a TV3: “Soc una dona pagesa compromesa i activa”
- VÍDEO | La pluja de les darreres hores fa brollar com mai el salt de la Caula, a l'Empordà
- La recomanació dels Mossos per a aquest Nadal: 'ser desconfiats' per l'increment d'estafes
- “L’augment de llicències per construir a Cadaqués pot posar en risc l’estètica i la identitat del poble”
- Les últimes pluges obliguen a tancar dos passos a Figueres
- La Loteria de Nadal reparteix 350.000 euros a l'Alt Empordà