Epidèmia
Els ingressos hospitalaris per grip pugen més d’un 50% en una setmana: “Estem ja en una situació molt complexa”
Entre el 60% i el 70% dels casos corresponen a grip A, amb predomini de la variant H3N2 clat K, detallen els urgenciòlegs
Pacients en cadires per falta de lliteres, urgències que reben fins a 800 persones en un dia i agendes desbordades en Atenció Primària, descriu CSIF sobre el col·lapse que s’està vivint
Nieves Salinas
Els ingressos hospitalaris per grip s’han incrementat per sobre del 50% en algunes comunitats en només una setmana, i superen ja els màxims registrats en tota la temporada passada, adverteix aquest dijous la Societat Espanyola de Medicina d’Urgències i Emergències (SEMES). "Estem ja en una situació molt complexa en molts serveis d’urgències, amb sales d’espera saturades, llargues demores i pacients pendents de llit d’hospitalització", alerta el doctor Javier Millán, vicepresident de la societat científica, que insisteix en la necessitat d’activar "de forma urgent" plans de contingència, reforçar les plantilles i garantir la disponibilitat de llits per evitar el col·lapse del sistema.
També aquest dijous, el sindicat CSIF ha exigit reforços urgents davant l’arribada del cap de setmana i l’imminent pic d’infeccions respiratòries. Pacients en cadires per falta de lliteres, urgències que reben fins a 800 persones en un dia i agendes desbordades en Atenció Primària, són algunes de les situacions més habituals que descriu el sindicat després de recollir informació dels seus delegats en diferents comunitats.
Citen com a exemples les urgències de l’Hospital Universitari de Toledo que han arribat a atendre 784 pacients en un dia, mentre que alguns hospitals de Madrid han substituït les cadires a les urgències per llits a causa de la falta d’espai, amb gairebé 90 pacients esperant.
Tendència ascendent
Espanya ja sobrepassa el llindar epidèmic, amb un clar predomini de la grip A i un increment sostingut tant dels casos diagnosticats com dels ingressos hospitalaris, explica SEMES. Els informes autonòmics confirmen una tendència clarament ascendent, amb incidències molt elevades d’infeccions respiratòries agudes (IRAs) i un impacte creixent en els serveis d’urgències i hospitalització, especialment en població pediàtrica, nadons menors d’un any i persones més grans de 75-80 anys, afegeix SEMES. De fet, en alguns territoris, el nombre de casos diagnosticats ha augmentat més d’un 8% respecte a la setmana anterior.
L’augment de les hospitalitzacions se centra especialment en persones vulnerables: cada vegada són més els pacients que requereixen ingrés hospitalari per complicacions, sobretot més grans de 65 anys amb comorbiditats com malalties cardiovasculars, respiratòries cròniques, processos oncohematològics o situacions d’immunodepressió, explica la societat científica.
Quant a la distribució dels virus respiratoris, el vicepresident de SEMES destaca que entre el 60% i el 70% dels casos corresponen a grip A, amb predomini de la variant H3N2 clat K.
Màxima intensitat
Per comunitats, SEMES aporta dades com que, Catalunya registra en la setmana 50 una situació de "màxima intensitat", amb 1.152 casos d’infeccions respiratòries agudes per 100.000 habitants i una incidència de grip que arriba als 764 casos per 100.000 habitants, "i se situa entre les xifres més altes del país".
Amb informació de CSIF, en aquesta comunitat, les urgències de tots els centres sanitaris estan saturades. La situació és molt similar en l’Atenció Primària, amb les agendes col·lapsades. A les urgències hospitalàries els pacients reben tractament en cadires i butaques o en lliteres als passadissos, a l’espera d’ingressar en habitacions o boxes degudament equipats. El temps d’espera per ser atès, continua oscil·lant entre hores i dies.
Recursos insuficients
Aquesta situació, assenyala el sindicat, ha provocat que diferents hospitals públics catalans hagin obert unitats que mantenien tancades des de fa uns mesos, per mirar d’alleujar la situació de col·lapse a les urgències. CSIF denuncia que els reforços contractats per la Conselleria de Salut "són insuficients".
La consellera de Salut de la Generalitat, Olga Pané, ha analitzat aquest dijous la situació del sistema sanitari català en una entrevista a La 2 Cat i Ràdio 4. Durant la seva intervenció, ha negat taxativament que les urgències dels centres sanitaris estiguin col·lapsades i ha detallat que fa dos dies que els contagis de grip estan baixant.
Augment d’ingressos
Però SEMES assegura que, a peu d’Urgències, la pressió és molt alta a tot Espanya. Posa altres exemples de saturació. A Galícia, els ingressos per grip van augmentar un 20%, amb 332 persones hospitalitzades en una sola setmana i un total acumulat de 1.675 ingressos aquesta temporada. L’impacte més gran es va registrar en persones de més de 80 anys.
A les Canàries s’observa un ascens molt ràpid de les infeccions respiratòries agudes i a Castella i Lleó, les urgències hospitalàries continuen augmentant en tots els grups d’edat i ja representen gairebé l’11% del total de les urgències, mentre que les hospitalitzacions creixen especialment en més grans de 75 anys. A les illes Balears, la tendència és ascendent amb "una forta repercussió" en els serveis d’urgències hospitalaris per descompensació de pacients crònics, especialment a l’illa d’Eivissa.
Impacte clínic
A l’Aragó, durant l’última jornada, assenyala SEMES, s’han registrat episodis de col·lapse hospitalari a Saragossa, amb falta de llits per a ingressos i a Cantàbria, la pressió hospitalària és rellevant: en aquesta setmana es van registrar 56 nous ingressos per grip, fonamentalment en adults, i en més del 60% dels casos el motiu de l’ingrés va ser una infecció respiratòria, cosa que reflecteix "un impacte clínic significatiu".
Aquest mateix dijous, l’Organització Mundial de la Salut (OMS) ha informat que 27 dels 38 països de la regió europea estan registrant una activitat de grip alta o molt alta quatre setmanes abans de l’habitual en anys passats, a conseqüència de la nova soca H3N2, subclat K, que predomina en les infeccions i està sotmetent a una pressió considerable als sistemes sanitaris en alguns països.
