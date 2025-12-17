Salut
Primer trasplantament parcial de cor a un nadó a Espanya
La fita mèdica l’ha portat a terme l’Hospital Gregorio Marañón de Madrid a l’implantar una vàlvula pulmonar que creixerà alhora que la nena, fet que evitarà múltiples cirurgies
Nieves Salinas
L’Hospital Gregorio Marañón de Madrid ha dut a terme amb èxit el primer trasplantament parcial de cor a Espanya en un nadó de set mesos, una cirurgia pionera també a Europa en lactants. La petita Mariami, que va néixer amb una cardiopatia severa, evoluciona favorablement de la intervenció, només ha estat dos dies a l’UCI i es recupera a la planta d’hospitalització.
Aquest innovador enfocament permetrà que la vàlvula pulmonar que li ha sigut implantada creixi alhora que la nena, fet que evitarà múltiples cirurgies en el futur. A més, amb el desenvolupament d’aquesta tècnica, s’incrementarà la capacitat d’optimització de les donacions de cors infantils.
"Estem molt orgullosos de posar en marxa el programa, perquè, per als nostres nens petits, és una enorme esperança", va afirmar ahir en l’acte de presentació del cas la doctora Manuela Camino, cap de Trasplantament Cardíac Infantil del Marañón. A Espanya neixen aproximadament 4.000 nens a l’any amb cardiopaties congènites, xifra que representa al voltant de 10 nadons cada dia. Aquest problema afecta un de cada cent naixements i és la malformació congènita més freqüent.
Dues tècniques
Segons van explicar els metges, aquest cas ha requerit la combinació de dues tècniques més en les quals l’hospital també ha sigut un centre pioner, ja que s’ha fet amb grups sanguinis incompatibles entre donant i receptor, així com una donació en asistòlia controlada. És un procediment d’"especial complexitat" que es converteix en una fita triple en cirurgia cardíaca infantil de l’hospital, que ja va ser el primer centre a escala nacional a implementar aquestes tècniques el 2018 i 2021, respectivament.
La realitzada a la petita Mariami és una tècnica avalada per l’Oficina Regional de Trasplantaments de Madrid i l’Organització Nacional de Trasplantaments (ONT) i consisteix a trasplantar només una part del cor (vàlvules) a nens que requereixen cirurgia de recanvi valvular, però no presenten una fallada del múscul del cor que requereixi un trasplantament complet de cor. En l’actualitat, aquests nens reben implants valvulars fabricats amb materials que no creixen amb el cos, cosa que els obliga a enfrontar-se a diverses operacions al llarg de la vida. La vàlvula pulmonar que s’ha implantat prové d’un cor de les mateixes característiques d’un trasplantament convencional.
Aquest tipus de trasplantament evitarà les successives cirurgies que requerien els nens que rebien implants de materials biològics, va detallar Juan Miguel Gil-Jaurena, cap de Cirurgia Cardíaca Infantil de l’hospital. La innovadora estratègia permet trasplantar teixit valvular humà procedent d’un cor donant i que el conducte implantat pugui créixer amb el nen, cosa que obre la porta a una solució duradora.
- Brad Pitt compra la casa 'ovni' de l'Empordà
- VÍDEO | La pluja de les darreres hores fa brollar com mai el salt de la Caula, a l'Empordà
- La pluja deixa més de 140 litres en alguns punts de l'Alt Empordà
- Ikea obre la seva primera botiga a Girona el 21 de gener
- L'home trobat mort al riu Llobregat d'Empordà duia els pantalons i els calçotets abaixats
- Figueres instal·la la pista sintètica de gel en una cèntrica plaça per Nadal
- Del Marroc a l'Empordà: un repte vital i arquitectònic que obre portes al turisme sensorial a Capmany
- De l'Empordà al món: l'intercanvi de cases guanya adeptes per viatjar més i gastar menys