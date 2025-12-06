Alerta dels sindicats sanitaris: les urgències hospitalàries estan ja molt tensionades per la grip i només és el principi
Metges de Catalunya i SATSE afirmen que la saturació és crònica i reivindiquen que es podria haver previst millor
ACN
Sindicats com Metges de Catalunya i SATSE denuncien que les urgències hospitalàries estan ja molt tensionades per la grip i coincideixen a apuntar que això només és el principi. Les fonts consultades per l'ACN expliquen que les urgències pediàtriques són les primeres que han començat a notar un increment important de casos, i alerten que això es traslladarà als adults encara més en pocs dies. Els sindicats es queixen que aquesta situació es podria haver previst, i critiquen que falten recursos humans i materials per abordar l’arribada de la grip i altres virus respiratoris. Afegeixen que és un problema estructural d'infradotació, amb unes urgències sempre al límit que es veuen sobrepassades a l'hivern amb els virus respiratoris.
Les xifres indiquen que la incidència estimada de la grip s'ha mantingut en ascens durant la setmana del 24 al 30 de novembre, doblant la de la setmana anterior i superant el nivell moderat de transmissió. Segons dades del Sistema d'Informació per a la Vigilància d'Infeccions a Catalunya (SIVIC), l'ascens va començar fa cinc setmanes, abans del que és habitual en la temporada de grip i de forma més marcada. Actualment, la incidència s'estima en 164 casos per 100.000 habitants, quan la setmana prèvia era de 82. En la setmana analitzada han donat positiu un 21% de les mostres recollides i predomina la circulació del subtipus A (H3N2) variant.
La consellera de Salut, Olga Pané, assegurava aquesta setmana que la previsió és que el pic epidèmic arribi en tres setmanes, coincidint amb Nadal.
Dels infants als adults
La metgessa d'urgències de l'Hospital de Terrassa i delegada de Metges de Catalunya Neus Muñoz constata el que diuen les xifres del SIVIC, amb unes urgències que assegura que ja estan "col·lapsades", especialment l'àrea pediàtrica. En aquest sentit, ha dit que quan les infeccions respiratòries comencen a créixer entre els infants, uns 10 dies després arriba el pic a les urgències dels adults. "El col·lapse ha començat, però no hem arribat al pic", explica.
Muñoz lamenta que ja es preveia que aquest any la grip arribaria abans, i denuncia que, tot i això, no s'han pres les mesures adequades per poder-hi fer front. A més, diu que el problema ve de lluny, perquè les urgències ja estan "saturades" habitualment, i el que passa en aquesta època de l'any és que se "sobresaturen". "Tenim un sistema infradotat de recursos físics i humans, de base, i sempre els sistemes d'urgències de Catalunya estan saturats, sempre hi ha gent als passadissos, sempre hi ha pacients pendents d'ingrés a urgències que haurien d'estar a planta", afirma.
En el seu centre, explica que dilluns passat hi havia 36 pacients pendents d'un ingrés a urgències, i que els pacients poden estar fins a 72 hores esperant un llit. Ella porta 14 anys treballant a urgències i creu que "cada any és pitjor", perquè la població va envellint, però els recursos "són els mateixos que fa vint anys". De fet, assegura que tot i que es fan desprogramacions preventives d'allò que es pot desprogramar, no és suficient.
Muñoz ha alertat que això repercuteix en els professionals, que ha assegurat que pateixen "burnout". Per tot plegat, creu que les mobilitzacions i la vaga convocada pels metges per a dimarts i dimecres de la setmana vinent tindrà seguiment. "El nostre col·lectiu està fart, ha dit prou i començarem les mobilitzacions i no les pararem", ha manifestat, al mateix temps que ha afegit que el sistema estarà col·lapsat facin o no facin vaga ells.
Falten infermeres
Ho veuen igual des de l'àmbit de la infermeria. El delegat de SATSE a Vall d'Hebron, Raúl Ceresuela, parla de "sobrecàrrega assistencial total", i assegura que el que hi ha és un "dèficit estructural". Tot i això, explica que en els darrers dies han notat un creixement "exponencial" de les urgències pels virus respiratoris, amb acumulació de pacients ja des del triatge i esperes de fins a vuit hores per passar aquest triatge a Vall d'Hebron.
En declaracions a l'ACN, lamenta que aquesta situació es viu "cada any", i que genera unes condicions de treball que no són òptimes, ni per als pacients ni per als treballadors, amb pacients per exemple "acumulats" en espais sense ventilació. A més, apunta que cal tenir en compte que cada cop hi ha pacients més vulnerables socialment, i assegura que això ja es va poder veure a l'estiu a Vall d'Hebron amb les onades de calor i es repeteix ara amb l'arribada del fred.
Ceresuela insisteix en el fet que "ja se sabia" que la grip arribaria abans, i que es podia donar una situació com l’actual. Ha apuntat, a més, que la campanya de vacunació ha "sobrecarregat" la infermeria de l'atenció primària amb la possibilitat de vacunar-se sense cita prèvia, i ha lamentat que encara hi ha sectors de la població on no hi ha cultura de la vacunació contra els virus respiratoris.
Per tot plegat, ha reclamat una gestió "més adequada" davant d'una situació que considera previsible. A més, ha posat sobre la taula que falten infermeres a Catalunya i ha denunciat que, en el cas de Vall d'Hebron, no s'ha mantingut personal que hi havia i ara, si es volgués, costaria molt trobar professionals. "No trobes personal", manifesta, per això demana a Salut que obri més places tant d'infermeria com de medicina.
- Narcís Bardalet, forense: 'Les primeres a veure Dalí embalsamat van ser unes putes
- Aquests són els 6 plans que no et pots perdre pel pont de la Puríssima a l'Alt Empordà
- Els gats ferals de Roses es multipliquen i les cuidadores fan una crida urgent per demanar aliments
- VÍDEO | El ball de Dalí i Bardalet que ha sorprès a tothom
- Jordi Gonzalvo, entrenador de futbol: “La pressió del públic de Figueres en el camp del Far ajudava moltíssim a la Unió”
- El personal del Consell Comarcal de l’Alt surt al carrer per reclamar millores laborals: “Estem cansades de paraules, volem fets!”
- Defuncions del 5 de desembre de 2025 a l'Alt Empordà
- Junts: entre Pedro Sánchez i Aliança Catalana