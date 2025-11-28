Salut
L’Hospital de Figueres implementa mesures per humanitzar l'experiència dels infants en les operacions
Entre les mesures adoptades, s’inclou que els menors tinguin l’opció d’entrar al quiròfan amb un progenitor i l’adaptació d’un entorn més amable i confortable
Una mare explica com l'Hospital de Figueres va aconseguir que la seva filla, de 5 anys, anés tranquil·la al quiròfan, gràcies a acompanyament, un cotxe elèctric i un ambient càlid
L’Hospital de Figueres ha introduït noves mesures d’humanització per millorar l’experiència dels infants quan han de ser operats. El moment de la separació del menor de la seva mare o del seu pare ha estat causa, tradicionalment, d’una tensió emocional important. Per disminuir aquesta reacció estressant, la Fundació Salut Empordà (FSE) ha posat en marxa diverses mesures, que inclouen que els menors tinguin l’opció d’entrar al quiròfan amb la seva mare, el seu pare o una altra persona acompanyant que designi la família. També s’ha habilitat un box a la Unitat de Cirurgia Sense Ingrés (UCSI) adaptat a l’infant i s’han adoptat altres estratègies com, per exemple, aromatitzar la mascareta de ventilació de quiròfan amb olors agradables per rebaixar l’ansietat del pacient pediàtric.
La Dèlia, de 5 anys, ha participat fa uns dies, juntament amb la seva mare, en el rodatge d’un vídeo en què es narra com es realitza aquest procés real, des de l’arribada a l’Hospital de Figueres i fins al moment de la inducció anestèsica pediàtrica al quiròfan, fins al moment en què el menor queda adormit per ser intervingut. La gravació permetrà mostrar a altres famílies amb infants que s’han d’operar aquesta part de la humanització de la cirurgia pediàtrica. És una pràctica que suposa un exercici de transparència per als professionals implicats.
Per la seva part, la mare de la Dèlia, Mercè Fernández, ha assenyalat que li ha sorprès el tracte i l’atenció que han rebut per part dels professionals sanitaris: “No sabia que es procedia d’aquesta manera. Pensava que seria tot molt més fred. M'ha agradat molt haver pogut estar en tot moment al costat de la meva filla. L'he vist tranquil·la, en tot moment somrient. L'he pogut acompanyar fins que s’ha adormit, agafant-la de la mà. Tot l'ambient ha estat molt càlid. La infermera que ens ha atès a la UCSI ens ho ha explicat tot, pas a pas, anticipant tot el que s'havia de fer, molt important. A la Dèlia, l'han vingut a buscar en un cotxe elèctric i ella l'ha conduït fent tot el camí fins al quiròfan. Ens hem sentit molt ben acollides per tot l'equip. A mi m'ha donat molta tranquil·litat, sobretot perquè ella també estava molt tranquil·la”.
Humanització de l'assistència
El cap del Servei d’Anestèsia de l’Hospital de Figueres, Esteve López, explica que hi ha molts estudis i literatura mèdica que demostren els beneficis d’aquesta estratègia que consisteix en què la mare, el pare o una altra persona acompanyant pugui estar el màxim de temps possible al costat de l’infant que passa per un procés quirúrgic. “D’aquesta manera, l'últim record que té l’infant abans d’adormir-se és que està amb el seu pare, amb la seva mare o amb alguna altra persona acompanyant. I quan es desperta, fa la recuperació a Reanimació, on ja l’espera la mateixa cara coneguda. És un procés suau que contribueix a la prevenció de posteriors complicacions, com estrès, ansietat o canvis de comportament postoperatoris”, ha comentat Esteve López.
Aquestes mesures s'emmarquen dins del procés d'humanització de l’assistència i la seguretat del pacient de la nostra entitat i que han d'ajudar a reduir l'angoixa i l'estrès associats habitualment al moment en què les criatures s'enfronten a entorns desconeguts i a situacions incertes. El projecte ha estat coordinat pel cap del Servei d’Anestèsia de l’Hospital de Figueres, Esteve López, i la referent en Pediatria d’aquest mateix Servei, Sofia Kunz.
