Malalties respiratòries
Els metges alerten d’un comportament “atípic” de la grip: l’epidèmia porta un avenç d’un mes
A Catalunya, els contagis encara són baixos, però Salut ha detectat que el creixement del virus s’ha avançat almenys dues setmanes respecte al 2024
Patricia Martín
La grip està mostrant aquesta temporada un comportament "atípic" fins al punt que les dades de vigilància europees i l’evolució clínica observada en les consultes indiquen que l’epidèmia porta un avenç d’aproximadament un mes, respecte al comportament del virus altres hiverns, segons ha advertit aquest dimecres la Societat Espanyola de Medicina de Família i Comunitària (SemFYC).
El problema de l’avançament epidemiològic és que no només avança el pic i l’augment de la pressió assistencial, sinó que escurça la finestra de vacunació eficaç, l’estratègia preventiva més important per a la població de risc.
Davant d’això, els metges animen a vacunar-se sense demora. "Encara és un bon moment. La vacuna és efectiva a partir de la segona setmana i és previsible que el pic epidèmic arribi a finals de desembre, coincidint amb les reunions familiars que augmenten la transmissió", indica José María Molero, portaveu del Grup de Treball en Malalties Infeccioses de SemFYC.
Els professionals d’Atenció Primària han començat a detectar un increment "significatiu" de quadres respiratoris compatibles amb la grip "en un moment de l’any en què tradicionalment la circulació encara és baixa", afegeix la SemFYC.
La situació a Catalunya
De fet, Salut ha publicat aquest dimecres les dades corresponents a la setmana del 17 al 23 de novembre, que indiquen que a Catalunya el nivell de transmissió de la grip encara és baix, però està en un clar ascens, per la qual cosa el creixement s’ha avançat almenys dues setmanes en comparació amb la temporada anterior. La incidència és de 81 casos per 100.000 habitants, amb 5.988 nous diagnòstics l’última setmana, davant 4.569 de la setmana anterior.
De moment, el rinovirus, causant dels refredats comuns, és el més predominant, ja que apareix en el 42% de les mostres, seguit de la grip (13,4%) i del VRS i "parainfluenzae" (6,1%). En conjunt, la incidència de les infeccions respiratòries agudes a Catalunya és de 609 casos per 100.000 habitants, un total de 49.429 nous contagis en l’última setmana. L’any passat, a aquestes altures, la taxa era més baixa: 585 contagis per cada 100.000 habitants. I el nivell epidèmic es considera a partir de 643 casos, per la qual cosa Catalunya s’hi està acostant.
En aquest context, la cobertura vacunal davant la grip és del 62% per als més grans de 80 anys, però només del 47% entre les persones de 70 a 79 anys. La cobertura de la covid és del 52% en persones més grans de 80 anys i del 36% entre els 70 i 79 anys.
La nova variant
El problema, adverteix la SemFYC, és que a Europa i Àsia s’ha documentat una variant subclada K del virus de la grip H3N2, que és més transmissible i que podria explicar l’avanç de l’epidèmia que s’està observant a Espanya. "Fa mesos que circula des de l’abril o el maig en diferents països de la UE, per la qual cosa és lògic pensar que pugui arribar a Espanya, però aquí hi ha un retard en la seqüenciació per part del sistema de vigilància. Es diagnostiquen virus aïllats, però només una part se seqüencia per detectar els canvis. Encara no tenim dades definitives, però per com evoluciona l’epidèmia i per la clínica observada, és molt probable que part dels H3N2 detectats corresponguin ja a aquesta variant K", indica Molero.
Aquesta nova variant no és més virulenta, però el problema és que és més transmissible i escapa parcialment a la vacunació, per la qual cosa, quan "infecta persones de risc, com gent gran, immunodeprimits o persones amb malalties cròniques, pot causar més ingressos i complicacions", segons adverteix Molero.
