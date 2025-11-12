Celebrem el Dia Mundial de la Diabetis amb la Telemedicina Oftàlmica d’Optipunt
Ahmad Zaben
Amb l’aproximació del Dia Mundial de la Diabetis, marcada per aquest 14 de novembre, cal destacar la importància d’una detecció precoç i d’un seguiment periòdic de la salut ocular en persones amb diabetis. Optipunt es distingeix per la seva dedicació a aquesta causa, empoderant els pacients mitjançant serveis de teledetecció avançada i eines d’alta precisió com la Tomografia de Coherència Òptica robotitzada.
Les estadístiques mostren un vincle alarmant entre la diabetis i el risc augmentat de patir retinopatia diabètica, principal responsable de la pèrdua de visió en individus en edat de treballar. Conscients d’aquesta realitat, des d’Optipunt, prenem la iniciativa oferint revisions oculars profundes i tallers informatius, enfocant-nos en la interacció fonamental entre la malaltia i la visió.
Des d’Optipunt, volem emfatitzar la vitalitat d’un examen ocular periòdic com a mesura essencial per a la detecció anticipada de la retinopatia diabètica. Cal subratllar també la importància de mantenir un control rigorós de la glucosa, la tensió arterial i el colesterol, i evitar el tabac per prevenir l’avanç d’aquesta malaltia.
És freqüent que el pacient no percebi la malaltia fins que els efectes són greus, manifestant-se en símptomes com la visió borrosa o la pèrdua progressiva de visió. A més, la disminució de la capacitat visual a causa de la retinopatia diabètica pot portar a problemes amb el contrast, la diferenciació de colors i la visió nocturna, impactant de forma notable en la vida quotidiana. Per als que pateixen aquesta realitat, a Optipunt oferim un programa de Rehabilitació Visual per trobar solucions adaptatives i millorar la qualitat de vida.
Aprofitant la telemedicina oftàlmica, Optipunt permet avaluacions oculars detallades, proporcionant als pacients una manera còmoda i eficient de gestionar la seva salut ocular, especialment quan els desplaçaments poden ser un repte. Aquest enfocament ens posa al capdavant de la medicina moderna i subratlla el nostre compromís amb la cura integral del pacient.
A mesura que ens unim en la commemoració del Dia Mundial de la Diabetis, volem que aquesta data serveixi com a recordatori del poder de la prevenció i la detecció precoç. A Optipunt, ens enorgullim de liderar amb l’exemple, demostrant que la tecnologia pot ser un formidable aliat en la lluita per una millor qualitat de vida.
La vostra visió és el nostre compromís. No espereu que els símptomes apareguin; la prevenció és l’estratègia més segura. Contacteu amb nosaltres i reserveu la vostra cita a Optipunt avui. Junts, podem fer front a la diabetis i protegir la vostra visió per als pròxims anys.
