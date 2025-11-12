Informe de la professió
El 38% dels metges joves recorre a ansiolítics, alcohol o altres substàncies per combatre l’esgotament emocional
Més de la meitat dels facultatius presenten un quadre complet de burn-out i la realització de guàrdies de 24 hores durant la residència és un dels motius de desgast
Les dones presenten un 24% més de risc que els homes i el problema s’accentua a les àrees quirúrgiques i hospitalàries
Nieves Salinas
Més de la meitat dels metges joves espanyols presenten un quadre complet d’esgotament emocional, despersonalització i baixa realització personal, i les dones presenten un 24% més de risc que els homes. Per enfrontar-se a aquesta situació, el 38% recorre a ansiolítics, alcohol o altres substàncies. Són resultats de l’Estudi IKERBURN: de la vocació a l’esgotament, que l’Organització Mèdica Col·legial (OMC) ha presentat aquest dimecres al Senat.
L’informe revela qüestions com que el 93,9% dels professionals presenta símptomes compatibles amb desgast professional, i més del 50% compleix criteris de burn-out complet. L’estudi, que inclou dades de més de 1.400 metges joves de tot el país, desglossa que, dels enquestats, el 79% dels metges joves pateix "esgotament emocional"; el 84% presenta "despersonalització" i el 63% experimenta "baixa realització personal".
Les guàrdies
Elaborat per la Secció Nacional de Metges Joves i Promoció d’Ocupació de l’OMC, el treball indica que la realització de guàrdies de 24 hores durant la residència, és un dels factors que més augmenta el risc de burn-out. Altres de les dades que es desprenen de l’estudi remarquen que el 43,6% no lliura després de les guàrdies de dissabte i el 85% reconeix una disminució de la libido conseqüència del desgast professional.
A més, dos de cada tres pateixen insomni, el 38% recorre a ansiolítics o alcohol i un de cada quatre ha necessitat una baixa laboral per causes relacionades amb el burn-out. El problema afecta totes les especialitats i comunitats autònomes, tot i que s’accentua en les àrees quirúrgiques i hospitalàries, i és un 24% més freqüent en dones.
Crisi estructural
L’OMC adverteix que aquestes dades no reflecteixen només un problema individual, sinó una crisi estructural que s’inicia en el sistema de formació sanitària especialitzada (FSE). La falta de descansos, la sobrecàrrega assistencial i la precarietat contractual vulneren la normativa europea sobre temps de treball i repercuteixen directament en la seguretat dels pacients.
"Atendre la salut mental dels metges joves no és un luxe, és una condició per garantir la seguretat del pacient i la qualitat assistencial", assenyala l’informe, que demana una "reforma estructural urgent" per frenar el deteriorament del benestar professional i evitar la fuga de talent mèdic.
L’informe és fruit d’un estudi que s’ha desenvolupat durant els últims tres anys i en el qual s’han implicat els col·legis professionals a través de les seves seccions joves. A més de realitzar una fotografia de l’estat de salut dels metges joves espanyols, l’informe presentat ofereix una sèrie de recomanacions concretes amb l’objectiu de revertir la situació, entre les quals destaquen complir la normativa laboral i garantir els descansos després de guàrdies o implementar programes de benestar psicològic i conciliació, amb especial atenció a la bretxa de gènere.
