Salut
Oncolliga Girona crea la campanya 'Posa't el bigoti' per visibilitzar el càncer masculí i recaptar fons per a la recerca
La iniciativa compta amb el suport de l'ajuntament i s'inspira en el moviment global Movember
La Fundació Oncolliga Girona ha engegat la campanya 'Posa't el bigoti' amb l'objectiu de "trencar el silenci i l'estigma" que envolta el càncer de pròstata i altres tumors masculins. La iniciativa, que també vol recaptar fons per a la recerca mèdica, s'inspira en el moviment social Movember i compta amb el suport de l'ajuntament. Durant tot el mes, una setantena de comerços de la ciutat i de la demarcació vendran un pin en forma de bigoti -símbol del Movember. Els beneficis de la campanya es destinaran íntegrament a acompanyar i donar suport als pacients, a través dels serveis de la Fundació Oncolliga Girona, i a finançar un projecte sobre el càncer de pròstata que lidera el doctor Josep Comet, uròleg del Trueta i investigador de l'IDIBGI.
El projecte de recerca que finançarà la campanya té com a objectiu millorar el diagnòstic del càncer de pròstata mitjançant l’estudi de biomarcadors no invasius. "Aquesta línia de treball pot permetre, en un futur pròxim, evitar proves doloroses i innecessàries com les biòpsies, i ajudar a distingir millor els tumors de baix risc dels més agressius", explica el doctor Comet.
Segons el Registre de Càncer de Girona (2016–2021), a la demarcació es diagnostiquen cada any una mitjana de 2.346 casos de càncer en homes, el 57% de tots els que es detecten. El de pròstata és el més freqüent, amb un 19,3% dels diagnòstics (cosa que representa que, de mitjana, un de cada set homes el patirà al llarg de la seva vida). A aquest tumor el segueixen el càncer de pulmó, el colorectal, i el de bufeta i les vies urinàries.
Amb la campanya 'Posa’t el bigoti', Oncolliga Girona vol visibilitzar el càncer masculí. Per això, convida tothom a comprar el pin solidari, portar-lo posat i compartir aquest gest a les xarxes socials amb l'etiqueta #posatelbigoti.
A més, l'entitat també espera que hi hagi homes que es deixin bigoti durant aquest novembre per visibilitzar l'acció solidària –i ho comparteixin a xarxes- i dones que facin el mateix (pintant-se'n un o col·locant-se'n un de postís). L'objectiu, destaca Oncolliga Girona, "és fer visible la salut masculina i promoure un missatge d'empatia, acompanyament i recerca".
Trencar el silenci
"El bigoti és una excusa amable per parlar d'un tema seriós", afirma la presidenta de la fundació, Paqui Badosa. "Volem que la gent el porti amb orgull i que cada bigoti sigui una conversa que trenca el silenci; aquesta campanya vol donar veu als homes que conviuen amb un càncer i que massa sovint ho fan en silenci, volem visibilitzar la seva experiència i recordar que demanar ajuda també és una forma de ser valents", afirma.
De fet, les dades assistencials d'Oncolliga parlen per elles mateixes. Del total de persones ateses l'any passat per l'entitat (2.228), només el 32% eren homes i els càncers estrictament masculins, com el de pròstata, només representaven el 3% del total.
La campanya 'Posa't el bigoti' rep el suport de l'Ajuntament de Girona. "Ens hi sumem plenament per fer visible el càncer masculí i trencar els estigmes que encara l'envolten; la prevenció, l'acompanyament i la recerca són essencials i aquesta iniciativa és també una manera de conscienciar i promoure la salut dels homes, una causa que ens interpel·la a tots i a totes", destaca la regidora de Ciutat que Cuida, Gemma Martínez.
La implicació dels comerços és un dels pilars de 'Posa't el bigoti'. Arreu de la demarcació s'hi han adherit 75 establiments -una vintena, de Girona- que mostraran el pin solidari als seus aparadors i punts de venda. També s'hi han afegit una vintena de municipis que lluiran la pancarta amb l'eslògan de la campanya al balcó de l’ajuntament.
