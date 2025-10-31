Sistema sanitari
El càncer de còlon en homes de 20 a 29 anys augmenta un 14% a l’any a Espanya
Els experts, encara sense dades concloents, vinculen l’increment en menors de 50 a l’obesitat, la dieta, la inflamació crònica i la microbiota
"Els hàbits de vida saludable per protegir són importants", assenyala la doctora Iosune Baraibar
Beatriz Pérez
El càncer de còlon en homes joves, de 20 a 29 anys, augmenta a Espanya un 14% anual des del 2005 mentre que en dones no es percep aquesta tendència. De moment, tampoc s’observa un increment entre les persones de 30 a 49 anys, cosa que no vol dir que no existeixi. Així ho recull l’article Incidence trends of colorectal cancer in young adults in Spain, publicat a Clinical and Translational Oncology.
Les dades de l’estudi són una aproximació a un fenomen que cada vegada s’investiga més a Espanya i del qual, sense xifres concloents, estan alertant els oncòlegs. El seu únic autor és el doctor Jaume Galceran, director del Servei d’Epidemiologia i Prevenció del Càncer de l’Hospital Sant Joan de Reus (Tarragona) i president de la Xarxa Espanyola de Registres del Càncer (Redecan). Aquesta plataforma, que posseeix arxius que cobreixen el 23% de la població del país, estima que, al llarg d’aquest 2025, es diagnosticaran a Espanya uns 1.142 casos de càncer colorectal en homes i 1.035 més en dones entre 20 i 49 anys.
Tendència a l’alça
A Espanya, el treball d’investigació que més ha analitzat aquesta realitat és el del doctor Galceran, que, no obstant això, presenta limitacions. La primera, que les últimes dades disponibles d’aquest estudi, que arrenca el 2005, són del 2016. "Els registres del càncer a molts països porten retard. D’una banda, és totalment normal, perquè aquests registres treballen amb moltíssimes dades proporcionades per diferents fonts d’informació i s’han de tractar, cosa que requereix un temps important. Per tant, sempre hi ha un decalatge", explica Galceran.
Davant d’aquestes xifres parcials, els oncòlegs sí que tenen la "sensació" generalitzada que hi està havent més casos de càncer de còlon en persones menors de 50, assenyala Iosune Baraibar, oncòloga responsable de la unitat de càncer colorectal d’aparició primerenca del Vall d’Hebron Institut d’Oncologia (VHIO).
El doctor Galceran precisa que, en xifres absolutes, la incidència del càncer colorectal en joves és encara petita, però la tendència a l’alça –aquest 14% anual en homes de 20 a 29 anys– és "considerable", afegeix. Aquest fenomen no s’ha vist, de moment, en el càncer de recte.
En canvi, en dones joves (on no es percep, per ara, un augment del càncer de còlon) "possiblement" sí que es veurà un increment dels tumors de recte. "En aquest moment, el percentatge de canvi [del càncer de recte en dones joves] és de l’11%, però no és estadísticament significatiu perquè no hi ha prou casos, per la qual cosa no podem certificar l’increment. Però sí podem dir que possiblement el veurem", assenyala Galceran.
Per què està passant això? Hi ha diverses hipòtesis i els metges consideren que "l’obesitat, la dieta, la inflamació crònica i la microbiota" són alguns dels factors que podrien estar al seu darrere. "Sembla" que els països industrialitzats són els més afectats pel càncer de còlon. "El problema de salut pública que tenim és que, en els adults de totes les edats, possiblement tindrem un increment de casos de càncer bastant important en les pròximes dècades", adverteix Galceran.
L’augment del càncer de còlon d’aparició primerenca és una realitat que es viu, des de 1990, als països occidentals. Tot i que amb un cert retard respecte a altres països, aquesta tendència s’està començant a observar a Espanya, en part possiblement perquè la dieta mediterrània, que es va perdent progressivament, protegeix d’aquesta malaltia.
El gastroenteròleg i director mèdic de l’Hospital Clínic de Barcelona, Antoni Castells, reconeix la "controvèrsia" científica entorn de l’augment del càncer colorectal en menors de 50 anys. "En la franja de menors de 50 anys ha anat augmentant en els últims 30 anys i probablement es deu a factors alimentaris –molts estudis ho atribueixen a dietes d’ultraprocessats–. I a més, és una franja d’edat que no està coberta pels programes de cribratge, que es fan entre els 50 i els 69 anys", assenyala Castells. Però assegura que, tot i que en xifres absolutes sí que augmenta, en xifres relatives continuen suposant "una part molt petita" de tots els tumors colorectals.
Ampliar per baix
Tant és així, il·lustra el doctor Castells, que el Ministeri de Sanitat preveu ampliar aquests cribratges a les franges d’edat superiors, fins als 74 anys, però no en les inferiors. De fet, comunitats com Castella i Lleó, La Rioja i el País Basc ja ho fan. "Això és així perquè hi ha molts més casos entre els 70 i els 75 anys que entre els 45 i els 50. Però probablement s’ampliarà per baix més endavant", apunta Castells, que insisteix que "el risc de càncer de còlon augmenta amb l’edat".
L’oncòloga del VHIO Iosune Baraibar, especialista en càncer colorectal, precisa que, ja que no totes les províncies declaren els casos de càncer, el registre de tumors d’Espanya "no aconsegueix capturar bé" la realitat. "No podem descriure bé el que passa perquè no ho estem mesurant bé. Es fa el que es pot", admet. A Catalunya, només Girona i Tarragona tenen registres del càncer, malgrat que el Govern va anunciar al gener que a final d’any hi hauria un registre únic per acabar amb els poblacionals.
"Sí que sembla que podria estar augmentant. Es tracta d’un fenomen que està molt descrit als EUA; no tant a Europa. Però sí que hi ha una sensació generalitzada entre els oncòlegs que està augmentant", prossegueix Baraibar. I malgrat que "fa la sensació" que es podria deure a la dieta, admet que encara s’està estudiant. "No queda clar, és una cosa que s’ha d’investigar". I sobre la possibilitat d’avançar els cribratges als 45 anys, la doctora Baraibar apunta que s’hauria d’estudiar si és "cost efectiu". "Però més enllà d’aquesta mesura, el que cal fer és incidir en els hàbits de vida saludable que poden ser protectors", acaba afegint.
