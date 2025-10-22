Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Moments, el nou espai de benestar a la ciutat de Figueres

En el centre s’ofereix quiromassatge, massatge esportiu i massatge tailandès

El quiromassatge és una tècnica basada en el treball manual. / Moments

Redacció

Figueres

Fa menys d’un any, el figuerenc Toni López va decidir fer realitat un projecte, obrir un centre de massatges a Figueres, anomenat Moments. Format en quiromassatge, massatge esportiu i massatge tailandès, López ha rebut la seva formació entre Girona i Barcelona, i combina diferents tècniques per oferir una experiència personalitzada a cada client.

El quiromassatge és una tècnica clàssica basada exclusivament en el treball manual, sense utilitzar cap tipus d’aparatologia. Es practica en llitera i amb oli corporal, i consisteix en pressions, amassaments i lliscaments sobre la pell del receptor. Aquesta tècnica millora la circulació, relaxa la musculatura i ajuda a eliminar tensions acumulades.

Menys conegut però molt efectiu, el massatge tailandès és una pràctica profunda i energètica que es realitza al terra, amb roba i sense oli. Es fonamenta en pressions, estiraments i mobilitzacions articulars, i té com a objectiu equilibrar el cos i la ment. Aquesta tècnica tradicional asiàtica ajuda a millorar la flexibilitat, alliberar bloquejos i afavorir la circulació energètica del cos.

A Moments, Toni López combina el millor de cadascuna d’aquestes disciplines per crear un massatge integral i adaptat a les necessitats de cada persona. A més de relaxar el sistema nerviós, el massatge ajuda a estimular el sistema immunitari, reduir l’estrès, calmar l’ansietat i combatre l’insomni.

El resultat és una experiència única que convida a aturar-se, respirar i reconnectar amb un mateix.

El centre està situat prop de l’estació de tren i autobús. Per concertar una visita podeu fer-ho al telèfon 621 202 323, i si no us voleu perdre res seguiu-los a Instagram @moments17600.

