Galla, la salut comença per ser conscient del propi cos

El centre atén pacients de totes les edats, des de nadons fins a persones grans, adaptant el tractament a cada etapa vital

A l’esquerra Elisabet Garcia i a la dreta Natàlia Llanet, fundadores de Galla fisioteràpia i osteopatia. / CONSTANZA UGARTE

Redacció

Figueres

El centre Galla Fisioteràpia i Osteopatia, situat a l’avinguda Marignane, 22 de Figueres, va obrir fa tres anys. Les fundadores del centre són Natlàlia Llanet, que té més de 22 anys d’experiència com a fisioterapeuta, i Elisabet Garcia, també amb 24 anys d’experiència com a fisioterapeuta i 14 com a osteopata.

A Galla atenen pacients de totes les edats, des de nadons fins a persones d’edat avançada, adaptant cada tractament a la situació i condició específica de cada etapa vital. També són especialistes en l’atenció a dones durant l’embaràs i el postpart. I si el pacient ho necessita també el poden atendre al seu domicili.

Les professionals del centre expliquen que el seu abordatge és respectuós amb els teixits. «Treballar amb el cos no és qüestió de força, sinó d’escolta. Intentem no agredir els teixits. Quan hi ha tensió, s’ha d’escoltar què ens deixa fer el cos i què no».

Sovint quan una persona sent dolor o pateix una patologia, s’atén només el símptoma. Però l’osteopatia i la fisioteràpia busca anar més enllà. «Quan el cos es queixa, és a dir, hi ha dolor el que realment veiem és una compensació. El cos és un sistema d’adaptació i compensació, i quan ja no pot adaptar-se més, apareix el dolor. Però el problema pot tenir l’origen en un altre lloc que no ens fa mal».

Consulta de Galla a Figueres. / Constanza Ugarte

A les sessions, que solen ser d’una hora, es busca el perquè del malestar físic i l’objectiu final és «donar eines i bases perquè la persona pugui corregir el dolor i entendre com funciona el seu propi cos». Tan Llanet com Garcia subratllen que prendre consciència d’un mateix i del problema ja inicia el procés de curació.

Sobre l’atenció de nadons remarquen que el naixement és un procés molt intens. «Encara que sembli que tot està bé, creiem que s’hauria de fer una visita preventiva». De fet, la primera revisió al bebè es gratuïta i si tot està bé no cal cap sessió i si es detecta algun problema es pot tractar. Pel que fa als infants, a vegades arriben a la consulta per problemes que semblen menors —com no dormir bé o fer-se pipí—, però que poden tenir un rerefons emocional o físic que es pot treballar. «El cos somatitza el que passa emocionalment. No podem dissociar el físic de l’emocional».

A Galla tenen una visió global i multidisciplinària, per tant si detecten problemes que han de ser solucionats en altres àrees de la medicina derivaran al professional més adequat. Per a més informació podeu trucar al 649 022 167 (Elisabet Garcia) o al 636 330 242 (Natàlia Llanet).

