La malaltia venosa crònica, com actua i com prevenir-la
Des de que apareixen els primers signes i símptomes fins que ho fan les manifestacions més tardanes poden i solen passar molts anys; i les alteracions dermatològiques associades són importants
Aquesta és una malaltia que, com indica el seu nom, és crònica. Ens acompanya tota la vida. Sol ser de llarga evolució. Des de que apareixen els primers signes i símptomes fins que ho fan les manifestacions més tardanes poden i solen passar molts anys.
De vegades el primer símptoma que es presenta és una sensació de desconfort a les cames, sense que es vegi cap dilatació venosa. Aquest pot ser el primer senyal de la malaltia. El següent pas és l’aparició de les aranyes vasculars, venes molt primes de color vermellós, o les venes reticulars. Més endavant apareixen les varius que precedeixen a l’edema o inflor a les cames. En una etapa posterior hi ha canvis a la pell, de vegades sobre una zona on hi ha hagut una úlcera, que ja està cicatritzada i és en la darrera etapa quan apareix la llaga activa.
Llevat de l’etapa inicial, que es manifesta clínicament amb molèsties, les altres poden presentar o no símptomes. Les alteracions dermatològiques associades a aquesta patologia, son importants. La sequedat de la pell, la dermatitis ocre, i l’atrofia blanca, equivalen a la manifestació de l’evolució de la malaltia venosa crònica, que ara passa a dir-se insuficiència venosa crònica.
Per alentir l’evolució d’aquest procés podem fer moltes coses, i unes no exclouen les altres, sinó que se solen complementar. En són exemples caminar. Moure les cames és molt important. També ho és portar roba no massa cenyida. S’han d’evitar les compressions sobre el sistema venós. La calor i l’escalfor no són bones companyes d’aquesta malaltia. En acabar la dutxa, és bo fer-ho amb aigua freda a les cames. Activa la funció venosa i disminueix la sensació de pesadesa i dolor. Cal evitar el tabac, l’alcohol, el cafè i els condiments i substàncies irritants. El calçat ha de ser còmode i amb un taló de mida adequada. S’han d’evitar tant el restrenyiment com l’excés de pes i fer moviments de les cames alçades amb els peus i els turmells així com dormir amb els peus del llit també una mica alçats.
El metge expert, després d’una revisió clínica i també amb exploracions complementàries, aconsellarà el tractament més oportú a cada persona atenent les característiques clíniques. Que es basa en mesures farmacològiques i no farmacològiques. Les darreres es basen en la compressió i en els suggeriments explicats prèviament així com la pràctica de l’escleroteràpia o altres tècniques necessàries, que milloren molt la clínica i alenteixen l’evolució.
Tenir cura de les cames és bàsic per mantenir la seva salut i posar-se en mans dels professionals amb coneixements i expertesa és la clau per cuidar-les.
Contacte
Per a més informació podeu consultar la seva web www.tratamientovaricesgirona.com o trucar al 972 503 984. La consulta està situada al Carrer Rutlla, 21, 3er, 2a de Figueres.
- Aliança Catalana prioritza la islamofòbia a la independència
- Figueres enalteix les entitats i personatges singulars en el Dia de Ciutat
- Entren a robar en el bar de Siurana i s'enduen els diners de la màquina escurabutxaques
- Jaume Clotet: 'Si Sant Pere de Rodes hagués tingut vida monàstica sempre, estaria al mateix nivell que Montserrat o Poblet
- De la Catalunya Nord a Figueres: descobreix els castells de l'Empordà
- Canvi de plans: el Mercat de Nadal del Barcarès sí que se celebrarà aquest 2025
- EN IMATGES | Figueres inicia la celebració dels 150 anys del títol de ciutat amb l'entrega de guardons del Dia de Ciutat
- Una formatgeria familiar de l'Empordà resisteix amb creativitat en plena crisi bovina