Ioga El Pou de Llum, 25 anys ajudant-te a viure millor
El centre treballa amb el mètode Iyengar ®, un estil de ioga que posa l’accent en la precisió, l’alineació del cos i la consciència a cada postura
A Figueres, el centre Ioga El Pou de Llum és sinònim d’experiència, proximitat i benestar. Amb més de 25 anys d’història, aquest espai s’ha convertit en un referent del ioga a la comarca, un lloc on el cos i la ment troben el seu equilibri.
El seu equip de professionals acompanya cada alumne amb atenció i cura, adaptant la pràctica a les necessitats individuals i fomentant un ambient de calma i confiança. La seva trajectòria avala una metodologia rigorosa i accessible, oberta a totes les edats i nivells, des de qui comença fins a qui ja té un recorregut en el món del ioga.
El centre treballa amb el mètode Iyengar®, aquest mètode es caracteritza per l’aliniació, la precisió, la intensitat i el dinamisme en la pràctica de les postures i en posar la consciència en cada postura. Cal destacar que és molt adequat a persones que practiquen qualsevol disciplina esportiva. S’utilitzen suports com cinturons, blocs o mantes per ajudar a executar les postures de manera segura i adaptada a cada persona. Això permet que tothom pugui practicar, independentment de la seva condició física o experiència prèvia.
El ioga Iyengar® és conegut pels seus beneficis físics i mentals: redueix l’estrès, millora la postura, enforteix la musculatura i aporta claredat mental. A més, el treball de respiració i concentració que acompanya cada sessió afavoreix una sensació profunda de calma i equilibri interior.
Horari
Les classes de Ioga El Pou de Llum tenen lloc a diferents horaris per adaptar-se a la vida de cada alumne. Es fan sessions al matí i a la tarda, pensades tant per a qui vol començar el dia amb energia com per a qui prefereix desconnectar al final de la jornada. Des del centre recomanen venir a provar una classe per descobrir de primera mà els beneficis d’aquesta pràctica. No cal experiència prèvia, només ganes de cuidar-se i de trobar un espai per respirar, escoltar el cos i recuperar la pau interior.
Les classes són: els dilluns i els dimecres a les de 9:30 a 11.h o de 13:20 a 14:50 h. Els dimarts i els dijous de 7:15 a 8:30 h, de 17:30 a 19 h o de 19:20 a 20:50 h. Totes aquestes són classes generals menys la del dimecres de 9:30 a 11 h que és suau.
El Pou de llum és un espai cèntric, tranquil, acollidor i amb llum natural. L’entrada consta d’una rampa per a facilitar l’accés, per un pati enjardinat. Té dos vestidors, bany complet, calefacció i parquet de fusta. L’espai de pràctica són dues sales de sostre alt.
Contacte
Per a més informació podeu visitar les instal·lacions al carrer Cap de Creus, 8. o la web www. iogaelpou.cat. També podeu trucar o enviar un whatsapp al 686 988 593. I si vols estar al corrent de totes les notícies i informació de El Pou de llum els pots seguir al seu Instagram @iogalatribuna.elpoudellum.
- Aliança Catalana prioritza la islamofòbia a la independència
- Figueres enalteix les entitats i personatges singulars en el Dia de Ciutat
- Entren a robar en el bar de Siurana i s'enduen els diners de la màquina escurabutxaques
- Jaume Clotet: 'Si Sant Pere de Rodes hagués tingut vida monàstica sempre, estaria al mateix nivell que Montserrat o Poblet
- De la Catalunya Nord a Figueres: descobreix els castells de l'Empordà
- Canvi de plans: el Mercat de Nadal del Barcarès sí que se celebrarà aquest 2025
- EN IMATGES | Figueres inicia la celebració dels 150 anys del títol de ciutat amb l'entrega de guardons del Dia de Ciutat
- Una formatgeria familiar de l'Empordà resisteix amb creativitat en plena crisi bovina