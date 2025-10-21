Ginea es consolida a Figueres com a referent en salut femenina integral
L’equip de ginecòlegs, llevadores, fisioterapeutes, PNIE nutricionistes i psicòlegs treballen de manera coordinada
El centre de salut femenina Ginea, ubicat al carrer Sardana 25 de Figueres, està especialitzat en la cura de les dones en totes les etapes de la vida. Ofereix serveis ginecològics i d’atenció integral, amb un ampli ventall d’especialitats. Destaquen, per exemple, la ginecologia i obstetrícia, amb èmfasi en la prevenció mitjançant revisions periòdiques, i el seguiment proper de l’embaràs amb un acompanyament emocional. Ginea disposa fins i tot d’un propi equip de radiologia mamaria de primer nivell per a mamografies preventives, conscients que la detecció precoç del càncer de mama pot canviar el pronòstic de la malaltia.
L’equip de Ginea és pluridisciplinari: ginecòlegs, llevadores, fisioterapeutes, nutricionistes i psicòlegs treballen de forma coordinada. Aquesta col·laboració multiprofessional permet abordar la salut de la dona de manera integral i holística. Pels professionals de Ginea la comunicació fluïda entre les especialitats garanteix que cada pacient rebi atenció sincronitzada i adaptada a les seves necessitats individuals.
Serveis
El centre ofereix serveis de ginecologia i obstetrícia, mamografies i prevenció mamària per a la detecció precoç del càncer de mama. En el seu equip té especialistes en psiconeuroimmunoendocrinologia (PNIE), una disciplina integrativa que analitza com la nutrició, el sistema nerviós i el sistema immunitari interactuen amb l’estat mental. Perquè alteracions com la disbiosi intestinal o la inflamació de baix grau poden ser l’origen de dolors menstruals, desequilibris hormonals o malestars crònics en les dones. També compta amb nutricioniste que poden oferir plans dietètics ajustats a cada etapa vital. La recerca demostra que l’alimentació, l’exercici i l’estrès influeixen directament en la salut de la dona, de manera que un bon assessorament pot prevenir malalties i millorar el benestar físic i emocional. Fisioteràpia obstètrica i del sòl pelvià, ofereixen sessions dedicades a preparar el cos per al part i a recuperar-se posteriorment. Psicologia perinatal i de la dona: atenció psicològica enfocada a l’embaràs, el part i la maternitat. El suport terapèutic adequat pot detectar precoçment i reduir trastorns com la depressió postpart.
La combinació d’aquestes especialitats, amb professionals comunicats entre si, ofereix a les pacients un cicle complet de cura, des de la prevenció i el diagnòstic fins al tractament i el suport continu.
Contacte
Ginea destaca a l’Alt Empordà com un referent de salut femenina integral, on la dona és el centre i cada especialitat suma per cuidar-ne de manera global. El centre posa a l’abast de qualsevol dona de la comarca un equip expert i proper capaç d’acompanyar-la en totes les fases vitals.Per a més informació podeu trucar al 972 673 192 o visitar la seva pàgina web www.ginea.cat.
