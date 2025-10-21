Dermika Longevity, un nou concepte de salut i longevitat arriba a l’Empordà
El centre de TorreMirona combina ciència, prevenció i benestar per oferir experiències transformadores que milloren la qualitat de vida, a més de xerrades i tallers amb professionals de diferents àmbits de la salut
Dermika Longevity Health Empordà està ubicat al cor del complex TorreMirona Sport & Spa, a Navata. Aquest centre neix amb la vocació de convertir-se en un referent en benestar, longevitat, medicina de precisió, regenerativa, fisioteràpia, programes de salut i retirs a la comarca.
En un entorn natural privilegiat com l’Alt Empordà, el centre ofereix una proposta única al territori: una combinació d’innovació científica i atenció personalitzada enfocada a la salut preventiva, la cura integral i la millora de la qualitat de vida.
Tractaments
Dermika proporciona tractaments de medicina regenerativa d’última generació, serveis d’estètica no invasiva, fisioteràpia especialitzada i programes de salut, a més de retirs dissenyats per afavorir la recuperació física i emocional.
El centre també incorpora tallers i xerrades amb professionals referents dels diferents àmbits de la salut per divulgar i compartir coneixement.
Amb aquest nou espai, Dermika Longevity consolida el seu compromís amb la salut i el benestar integral, integrant-se en un entorn esportiu d’excel·lència com és TorreMirona Sport & Spa. Les seves instal·lacions de primer nivell i un equip de professionals altament qualificats garanteixen una experiència transformadora i exclusiva, adaptada a les necessitats de cada persona.
Contacte
Per a més informació o per sol·licitar cita, pots visitar el web oficial www.dermikalongevity.com o seguir les xarxes socials @dermikalongevity on trobaràs tots els detalls sobre els serveis, la filosofia i els tractaments disponibles. També pots contactar directament amb el centre al telèfon 643 631 715 o al correu electrònic emporda@dermikalongevity.com.
Dermika Longevity Empordà aposta per un nou model de salut i longevitat, situant la persona al centre i oferint solucions avançades per potenciar el benestar físic, mental i emocional. El centre promou una visió holística de la vida saludable, basada en la prevenció, la personalització dels tractaments i l’equilibri entre cos, ment i entorn natural.
