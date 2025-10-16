Dia Mundial de la Visió: consells per cuidar la teva salut ocular
Dr. Ahmad Zaben
Cada segon dijous d’octubre se celebra el Dia Mundial de la Visió, una data impulsada per l’Organització Mundial de la Salut (OMS) per recordar-nos la importància de prevenir problemes visuals. Però, realment cuidem la nostra vista en el dia a dia? Si passes moltes hores davant de pantalles o has notat que forçar la vista s’ha tornat habitual, aquest article és per a tu.
Dia Mundial de la Visió: per què és important?
L’esdeveniment anual sobre la cura ocular busca crear consciència sobre els trastorns visuals i promoure l’accés a revisions de salut ocular. S’estima que al voltant del 80% dels casos de discapacitat visual es poden evitar amb un diagnòstic i tractament oportú.
Aquesta jornada també ens recorda que moltes persones viuen amb problemes de visió sense saber-ho, afectant la seva qualitat de vida. Una revisió visual pot detectar condicions com la miopia, la presbícia, les cataractes o el glaucoma de manera precoç.
Consells per cuidar la vista cada dia
Per protegir la teva salut ocular no cal esperar al Dia Mundial. Aquí tens alguns hàbits senzills que poden marcar la diferència:
- Descansa els ulls: Aplica la regla 20-20-20: cada 20 minuts, mira un objecte a 20 peus (uns 6 metres) durant almenys 20 segons.
- Evita fregar-te els ulls: Pot introduir bacteris o irritar la superfície ocular.
- Mantén una bona il·luminació: Treballar amb poca llum pot forçar la vista.
- Fes servir ulleres de sol: Protegeixen dels raigs UV, que poden danyar la retina i accelerar l’envelliment ocular.
- Làgrimes artificials si fas servir pantalles: Ajuden a prevenir la sequedat ocular.
Revisió visual: la clau per prevenir problemes
Una simple revisió visual anual pot ajudar-te a detectar a temps condicions que podrien passar desapercebudes. Molts problemes com l’ull sec, l’astigmatisme o la presbícia es desenvolupen gradualment i poden confondre’s amb cansament o envelliment normal.
A Optipunt realitzem revisions visuals completes, amb tecnologia avançada i assessorament personalitzat. Aquesta avaluació és especialment important si:
- Notes visió borrosa o et costa enfocar.
- Pateixes mals de cap freqüents.
- Tens antecedents familiars de malalties oculars.
Protegeix la teva salut visual en totes les etapes
La cura ocular s’ha d’adaptar a cada etapa de la vida. Durant la infància, les revisions visuals ajuden a detectar problemes com l’ambliopia (ull gandul). A l’adolescència i a l’edat adulta, l’ús de pantalles requereix una atenció especial. I a partir dels 40 anys, és fonamental controlar la presbícia o la pressió intraocular.
Aprofitar el Dia Internacional de la Visió per revisar els nostres hàbits visuals és una excel·lent oportunitat per prevenir danys futurs.
Hàbits saludables per a una visió duradora
A més de les visites a l’especialista, hi ha altres factors que influeixen en la salut ocular:
- Alimentació rica en antioxidants (vitamines A, C i E).
- Evitar el tabac, relacionat amb el risc de degeneració macular.
- Controlar malalties sistèmiques com la diabetis o la hipertensió.
- Dormir bé, ja que el son ajuda a la regeneració ocular.
Cuidar els ulls és cuidar la teva independència i qualitat de vida.
Aprofita el Dia Mundial de la Visió per revisar la teva salut ocular
L’esdeveniment anual sobre la cura ocular és molt més que una data al calendari: és un recordatori per actuar. Adoptar bons hàbits i fer revisions visuals regulars pot prevenir moltes malalties.
A Optipunt, t’ajudem a protegir la teva salut visual amb un enfocament proper i professional. No esperis que apareguin els símptomes!
Optipunt et recorda que la vista és un bé preciós: moltes malalties oculars es poden prevenir amb hàbits saludables i revisions periòdiques. En el Dia Mundial de la Visió destaquem les quatre P de la cura visual:
- Prevenir amb un estil de vida saludable.
- Protegir davant de riscos com la llum intensa o les pantalles.
- Preservar mitjançant exàmens complets amb tecnologia avançada.
- Prioritzar la teva salut ocular com a part del teu benestar integral.
En el marc del Dia Mundial de la Visió, a Optipunt Figueres Dr. Zaben t’animem a revisar la teva salut ocular. Comptem amb una àmplia gamma de serveis especialitzats: optometria clínica i infantil, teràpia visual, control de miopia, lents de contacte, unitat d’ull sec, baixa visió, telemedicina, audiometria, visió esportiva i més.
Ens adaptem a cada necessitat visual, oferint un acompanyament professional i personalitzat. Demana la teva revisió i comença a veure amb altres ulls.
Reserva la teva cita a Optipunt Figueres i cuida la teva visió com es mereix.
