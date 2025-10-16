El Club Nàutic l’Escala i l’ABS l’Escala impulsen la “Salut blava” amb tres noves activitats terapèutiques
L'ús del mar es consolida com una eina de salut comunitària, ampliant els beneficis físics i emocionals per a pacients amb ansietat, discapacitat temporal i càncer
D’entre les accions, destaca el Dragon Boat, destinat a persones que hagin passat per qualsevol tipus de càncer
El Club Nàutic l’Escala i l’Àrea Bàsica de Salut (ABS) de l’Escala impulsen tres noves activitats nàutiques terapèutiques amb l’objectiu de millorar el benestar físic i emocional de pacients. D’aquesta manera, l’ús del mar i les activitats marítimes es consoliden com una eina terapèutica i s’incorporen a les propostes de salut comunitària que ofereix l’ABS per a la recuperació física i emocional de pacients, l’anomenada “Salut blava”.
Els mesos de juny i juliol, amb el suport de la Universitat de Barcelona i el Dipsalut, es va dura terme una prova pionera en què pacients amb trastorns d’ansietat de l’ABS l’Escala participaven en sessions de navegació de vela lleugera del Club Nàutic l’Escala per a millorar el seu benestar emocional. Aquest mes d’octubre, es reprendrà aquesta activitat i s’amplien les propostes relacionades amb el mar per adreçar-se a nous grups de pacients. S’estrenarà la de navegació amb embarcacions adaptades per a persones amb una discapacitat temporal. La finalitat és accelerar la seva recuperació i millorar la condició física mitjançant l’activitat marítima.
La tercera proposta consisteix en el Dragon Boat (Bot Dragó) que, gràcies al suport econòmic de la Fundació “la Caixa”, aquest curs 2025-2026 es podrà oferir de manera gratuïta. És una modalitat de piragüisme provinent d’antigues tradicions xineses amb la figura del drac com a símbol principal. És apte per a tothom, fàcil d’aprendre, no necessita experiència prèvia i permet als palistes practicar exercici físic a l’aire lliure, reforçant el sentit d'equip i l'objectiu comú. Aquesta activitat està destinada a persones que hagin passat per qualsevol tipus de càncer, buscant millorar la seva qualitat de vida i incidir en aspectes emocionals i socials com el treball en grup i l’autoestima.
El Dragon Boat també és possible gràcies a la col·laboració de l’Ajuntament de l’Escala i el Dipsalut, la implicació de la Fundació Salut Empordà i l’aportació logística i tècnica del Club Nàutic l’Escala.
