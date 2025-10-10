Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

L’Hospital de Figueres incorpora el servei d’estètica oncològica integral

L’objectiu és acompanyar els pacients perquè puguin gestionar els canvis estètics derivats dels efectes secundaris de la malaltia

Estètica oncològica.

Estètica oncològica. / Arxiu

Redacció

Redacció

Figueres

L’Hospital de Figueres ha incorporat el servei d’estètica oncològica integral, que ofereix la Fundació Oncolliga Girona de la mà de l’esteticista especialista en estètica oncològica Judith Sotillo. L’objectiu d’aquesta iniciativa és acompanyar el pacient perquè pugui gestionar els canvis estètics derivats dels efectes secundaris que poden causar els tractaments per aquesta malaltia sobre la pell i les mucoses.

“L’estètica oncològica és una branca de l’estètica professional pensada per a persones que estan passant per processos de quimioteràpia, radioteràpia, teràpies dirigides, immunoteràpies... o bé, fins i tot, persones que ja hagin acabat aquests tractaments. Atenem a qualsevol pacient oncològic amb la voluntat de millorar el seu benestar, tant físic com emocional”, explica Sotillo.

L’esteticista especialista en estètica oncològica, Judith Sotillo.

L’esteticista especialista en estètica oncològica, Judith Sotillo. / Hospital de Figueres

En les sessions d’Estètica Oncològica, la professional tracta cada pacient adaptant-se a les seves necessitats. L’acompanyament estètic especialitzat inclou: cura de la pell i del cuir cabellut, tractaments hidratants i calmants per a pells sensibles, cura de mans i peus, massatges oncològics, neurosedants i relaxants, maquillatge correctiu i consells de maquillatge i tècniques per redefinir celles i pestanyes.

Les sessions es converteixen, alhora, en un espai en què la professional proporciona al pacient recursos i rutines que el poden ajudar a solucionar problemes específics relacionats amb el seu procés. Atès que les cures i tractaments oncològics poden afectar l’autoestima i la imatge, també s’ofereixen tècniques que ajudin la persona a sentir-se una mica més bé.

Les sessions es fan els dilluns, de 15 a 18 hores, sempre amb cita prèvia, que es pot sol·licitar per correu electrònic (fundacio@oncolligagirona.cat) o bé per telèfon, al 972 224 963 o 744 786 474.

