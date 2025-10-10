Investigació pionera
Un algoritme al mòbil redueix els intents de suïcidi
El sistema, que s’exercita a set hospitals, analitza dades per identificar patrons de conducta. Quan detecta desviacions significatives, emet una alerta.
Nieves Salinas
Una investigació pionera, avalada per les ajudes CaixaResearch i liderada pel psiquiatre Enrique Baca-García, ha desenvolupat un algoritme en el qual, mitjançant el telèfon mòbil, es pot conèixer el risc de suïcidi d’una persona que ja n’ha portat a terme alguna temptativa.
En el 90% dels casos, darrere d’un intent de suïcidi, hi ha subjacent una patologia mental. El que fan els investigadors del projecte que dirigeix el doctor Baca-García, cap corporatiu del Departament de Psiquiatria i Psicologia Clínica dels hospitals del Grup Quirónsalud integrats en el Servei Madrileny de Salut (Sermas), és, sempre amb el consentiment del pacient i la seva família, fer servir els mòbils per avaluar l’efectivitat de combinar diferents fonts d’informació a fi de prevenir les temptatives i definir el perfil dels pacients que reincideixen.
Els mòbils permeten preguntar a les persones com se senten en cada moment i en quin entorn es troben. A més, la tecnologia permet utilitzar sensors integrats al mòbil per registrar el comportament de les persones en risc, segons assenyalen els investigadors.
L’algoritme analitza les dades per mirar d’identificar patrons de conducta, com per exemple els horaris de son, feina i activitat física. Quan s’hi detecten desviacions significatives, el sistema alerta sobre canvis dràstics en els hàbits.
El monitoratge en temps real davant dels mètodes més tradicionals d’avaluació aporta nombrosos avantatges, remarca Baca-García. "Hem vist que amb aquestes eines és més fàcil detectar el canvi comportamental del pacient per poder-hi intervenir". En tres mesos, l’equip d’investigadors ha aconseguit reduir a la meitat els intents suïcides. A llarg termini, busquen reduir les morts en un 75%. "És una dada molt prometedora. Amb prudència, però som moderadament optimistes", reconeix el psiquiatre.
El sistema, ja validat, el que fa és una detecció de risc a futur. Un important percentatge de les persones que s’intenten suïcidar sense aconseguir-ho (fins a un 70%) torna a intentar-ho durant l’any següent. Amb l’algoritme desenvolupat, a través de l’activitat que realitza aquesta persona amb el mòbil, s’estableix un scoring de risc a una setmana.
"Sobre això, ens permet desenvolupar activitats preventives quan augmenta aquest risc", explica el psiquiatre. En l’estudi que s’està portant a terme per veure la utilitat de la tecnologia hi participen set hospitals pertanyents a quatre comunitats autònomes (Madrid, Andalusia, Catalunya i Astúries).
