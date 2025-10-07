Solidaritat
Sallés Hotels recapta 70.000 euros en l'11a Nit Solidària per lluitar contra el càncer infantil
Diverses personalitats del món de la televisió i la moda van assistir a l’11a Nit Solidària de Sallés Hotels, una vetllada dedicada a la lluita contra el càncer infantil
L’Hotel Mas Tapiolas Country Lodge va acollir, el divendres 3 d’octubre, a les 20 hores, l'11a Nit Solidària de Sallés Hotels, una gala destinada a donar suport a la lluita contra el càncer infantil. En concret, els fons es destinaran al Projecte Osteosarcoma i a l’estudi del procés de metàstasi de les cèl·lules. L’esdeveniment va aconseguir recaptar 70.000 euros, la xifra més alta fins ara, gràcies a la participació i solidaritat de més de 360 assistents i a la col·laboració de l’Associació Polseres Candela.
Després d’un còctel als jardins de l’hotel, la gala va començar sota la conducció de l’actriu Cristina Brondo, que va donar pas als discursos i agraïments de Sallés Hotels i de l’Associació Polseres Candela.
En nom de la família Sallés, Josep Maria Sallés va expressar la seva gratitud als assistents i va donar pas a Pere Molina, director de l’Hotel Mas Tapiolas Country Lodge. Molina va agrair el suport dels convidats i patrocinadors, que per quart any consecutiu han fet possible aquest esdeveniment —les set primeres edicions es van celebrar a l’Hotel Cala del Pi, també del grup Sallés Hotels—, i va destacar la força de la col·laboració amb Polseres Candela, una associació que va néixer el 2013 quan la Candela, una nena d'11 anys ingressada a l’Hospital Sant Joan de Déu per leucèmia, va començar a fer polseres per recaptar fons per a la recerca.
“Volem agrair especialment a tots i cadascun dels patrocinadors i col·laboradors que ens acompanyeu aquesta nit i també als que no han pogut venir físicament: Complet Hotel, Mimma Gallery, CEI Grup, Finques Riart, Torrent Api, Silver Gold, Darnés Group, Tecmon Decken, Espais – Projects d’il·luminació, entre molts altres”, va expressar Sallés.
La Nieves Tejeda Lima, responsable de captació de Polseres Candela, juntament amb Regina i Albert, dos pacients supervivents que van veure néixer l’associació, van protagonitzar un dels moments més emotius de la vetllada.
Regina, de 23 anys i estudiant de quart de Medicina a la UAB-Bellvitge, va compartir la seva vocació. “Vull formar part del canvi, aportar el meu granet de sorra perquè altres nens i nenes tinguin un futur. Un futur sense por, sense sofriment innecessari. Un futur digne”, va dir.
Per la seva banda, Albert va afegir: “Jo vaig tenir sort, però hi ha molts nens i nenes que encara estan lluitant i d’altres que ja no són amb nosaltres. Gràcies a nits com aquesta i a persones com vosaltres, avui sumem esperança”.
La Dra. Mónica Pascual, de l’Institut d’Investigació Biomèdica de Barcelona i una de les líders del Projecte Osteosarcoma, va intervenir per explicar, des d’un punt de vista científic, les característiques d’aquesta malaltia i va encoratjar els assistents a continuar recolzant la recerca, amb l’objectiu d’arribar al 100% de supervivència.
Entre els assistents hi havia diverses personalitats del món de la televisió i la música, com Núria Fergó, Mireia Canalda, Gisela Lladó, Marisa Jara i Antonio Olaf, que van voler donar suport a la causa.
Després de la degustació gastronòmica preparada pel xef Josep Ayats, del restaurant Mas Tapiolas, Cristina Brondo i Mireia Canalda van conduir el sorteig benèfic de 27 regals cedits pels patrocinadors i col·laboradors.
L’espectacle Vides Màgiques va amenitzar la vetllada amb trucs de màgia per les taules, aportant un toc d’il·lusió i esperança.
El punt final de la nit va arribar amb l’actuació de Núria Fergó i Antonio Olaf al teclat, que van interpretar tres temes molt coneguts i van fer vibrar els assistents.
Un any més, Sallés Hotels ha superat les expectatives amb aquesta 11a edició de la seva Nit Solidària, consolidant-se com un referent en la lluita contra el càncer infantil. Gràcies a la generositat dels assistents, patrocinadors i a l’entrega de l’Associació Polseres Candela, els fons recaptats contribuiran de manera decisiva a la investigació i tractament d’aquesta malaltia.
