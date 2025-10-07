Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Solidaritat

Sallés Hotels recapta 70.000 euros en l'11a Nit Solidària per lluitar contra el càncer infantil

Diverses personalitats del món de la televisió i la moda van assistir a l’11a Nit Solidària de Sallés Hotels, una vetllada dedicada a la lluita contra el càncer infantil

Entrega del xec amb la recaptació.

Entrega del xec amb la recaptació. / Cedida

Redacció

L’Hotel Mas Tapiolas Country Lodge va acollir, el divendres 3 d’octubre, a les 20 hores, l'11a Nit Solidària de Sallés Hotels, una gala destinada a donar suport a la lluita contra el càncer infantil. En concret, els fons es destinaran al Projecte Osteosarcoma i a l’estudi del procés de metàstasi de les cèl·lules. L’esdeveniment va aconseguir recaptar 70.000 euros, la xifra més alta fins ara, gràcies a la participació i solidaritat de més de 360 assistents i a la col·laboració de l’Associació Polseres Candela.

Després d’un còctel als jardins de l’hotel, la gala va començar sota la conducció de l’actriu Cristina Brondo, que va donar pas als discursos i agraïments de Sallés Hotels i de l’Associació Polseres Candela.

En nom de la família Sallés, Josep Maria Sallés va expressar la seva gratitud als assistents i va donar pas a Pere Molina, director de l’Hotel Mas Tapiolas Country Lodge. Molina va agrair el suport dels convidats i patrocinadors, que per quart any consecutiu han fet possible aquest esdeveniment —les set primeres edicions es van celebrar a l’Hotel Cala del Pi, també del grup Sallés Hotels—, i va destacar la força de la col·laboració amb Polseres Candela, una associació que va néixer el 2013 quan la Candela, una nena d'11 anys ingressada a l’Hospital Sant Joan de Déu per leucèmia, va començar a fer polseres per recaptar fons per a la recerca.

“Volem agrair especialment a tots i cadascun dels patrocinadors i col·laboradors que ens acompanyeu aquesta nit i també als que no han pogut venir físicament: Complet Hotel, Mimma Gallery, CEI Grup, Finques Riart, Torrent Api, Silver Gold, Darnés Group, Tecmon Decken, Espais – Projects d’il·luminació, entre molts altres”, va expressar Sallés.

Un moment del photocall.

Un moment del photocall. / Cedida

La Nieves Tejeda Lima, responsable de captació de Polseres Candela, juntament amb Regina i Albert, dos pacients supervivents que van veure néixer l’associació, van protagonitzar un dels moments més emotius de la vetllada.

Regina, de 23 anys i estudiant de quart de Medicina a la UAB-Bellvitge, va compartir la seva vocació. “Vull formar part del canvi, aportar el meu granet de sorra perquè altres nens i nenes tinguin un futur. Un futur sense por, sense sofriment innecessari. Un futur digne”, va dir.

Per la seva banda, Albert va afegir: “Jo vaig tenir sort, però hi ha molts nens i nenes que encara estan lluitant i d’altres que ja no són amb nosaltres. Gràcies a nits com aquesta i a persones com vosaltres, avui sumem esperança”.

La Dra. Mónica Pascual, de l’Institut d’Investigació Biomèdica de Barcelona i una de les líders del Projecte Osteosarcoma, va intervenir per explicar, des d’un punt de vista científic, les característiques d’aquesta malaltia i va encoratjar els assistents a continuar recolzant la recerca, amb l’objectiu d’arribar al 100% de supervivència.

Entre els assistents hi havia diverses personalitats del món de la televisió i la música, com Núria Fergó, Mireia Canalda, Gisela Lladó, Marisa Jara i Antonio Olaf, que van voler donar suport a la causa.

Un moment de l'acte.

Un moment de l'acte. / Cedida

Després de la degustació gastronòmica preparada pel xef Josep Ayats, del restaurant Mas Tapiolas, Cristina Brondo i Mireia Canalda van conduir el sorteig benèfic de 27 regals cedits pels patrocinadors i col·laboradors.

L’espectacle Vides Màgiques va amenitzar la vetllada amb trucs de màgia per les taules, aportant un toc d’il·lusió i esperança.

El punt final de la nit va arribar amb l’actuació de Núria Fergó i Antonio Olaf al teclat, que van interpretar tres temes molt coneguts i van fer vibrar els assistents.

Un any més, Sallés Hotels ha superat les expectatives amb aquesta 11a edició de la seva Nit Solidària, consolidant-se com un referent en la lluita contra el càncer infantil. Gràcies a la generositat dels assistents, patrocinadors i a l’entrega de l’Associació Polseres Candela, els fons recaptats contribuiran de manera decisiva a la investigació i tractament d’aquesta malaltia.

