Salut
Prens cafè? Compte si formes part d'algun d'aquests grups de població
El consum moderat de cafeïna podria estar associat a una menor taxa de mortalitat
Pedro G. Cuesta
El consum moderat de cafè pot ser beneficiós per a la majoria de les persones. És més, segons diversos estudis, el seu consum moderat estaria associat, fins i tot, a una menor taxa de mortalitat i a un risc més baix de malalties cardiovasculars, alguns tipus de càncer, afeccions neurològiques, metabòliques i hepàtiques, segons apunta El País en un article en què es cita un informe elaborat pel Centre d’Investigació Biomèdica en Xarxa de la Fisiopatologia de l’Obesitat i la Nutrició (Ciberobn), després d’estudiar 20.000 voluntaris durant uns 10 anys.
Aquest estudi “va constatar una major longevitat associada al consum de cafè”, segons el citat article, un efecte que es manifestaria més clarament entre persones de més de 54 anys.
Un estudi diferent, d’experts del Consorci d’Investigació Biomèdica en Xarxa d’Epidemiologia i Salut Pública (Ciberesp), també conclou que hi ha beneficis en dones i persones majors de 60 anys amb hipertensió, obesitat o diabetis que prenen dues o més tasses de cafè al dia.
Malgrat tot el que s’ha dit anteriorment, cal tenir en compte que es recomana consumir-lo sense sucre ni llet i que, en qualsevol cas, hi ha persones que poden experimentar efectes secundaris o tenir contraindicacions, sobretot si el cafè conté cafeïna. Per això, haurien d’anar amb compte els següents grups de persones:
- Persones sensibles a la cafeïna: algunes persones són més sensibles a la cafeïna i poden experimentar efectes secundaris com insomni, nerviosisme o taquicàrdia amb el consum, fins i tot en petites quantitats.
- Dones embarassades: alguns estudis suggereixen que el consum excessiu de cafeïna durant l’embaràs pot augmentar el risc d’avortament o de baix pes en néixer. Es recomana a les dones embarassades limitar el consum de cafeïna a menys de 200 mg al dia.
- Persones que prenen determinats medicaments: la cafeïna pot interactuar amb alguns medicaments i augmentar-ne l’efectivitat o alterar-ne l’acció.
Segons l’Associació Espanyola del Cafè (AECafé), els espanyols beuen 65,5 milions de tasses diàries, el 80% de les quals contenen cafeïna. En general, es recomana un consum moderat de cafeïna, que s’entén com un màxim de tres tasses al dia.
- Les anxoves del Cap de Creus arriben a París gràcies a la passió d'una peixeteria de Llançà
- Explicar la història de l'Empordà a través de les seves portes
- La disputa per la propietat de l'empresa del matrimoni que es va suïcidar al Port de la Selva acaba als jutjats
- Lluís Lupiáñez, cap de la Guàrdia Urbana de Figueres: “En el camp de la seguretat, la ciutat paga cara la seva ubicació estratègica”
- El Papa Lleó XIV rep una comitiva empordanesa al Vaticà
- Jordi Masquef: “La nova concessió donarà un impuls al Castell de Sant Ferran de Figueres”
- La casa de l'Anglaterra rural que Salvador Dalí va convertir en un temple surrealista
- Aliança Catalana i el vel islàmic