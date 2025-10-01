Dades de Sanitat
Catalunya concentra el 20% d’avortaments de l’Estat i és la comunitat amb la taxa més alta
El 56% de les interrupcions d’embaràs es van realitzar a la sanitat pública i el 44%, a la privada
Nieves Salinas
Catalunya va registrar l’any passat 21.761 avortaments, el 20% de tots els que es fan a l’Estat, que el 2024 van ser 106.172, un 2,98% més que l’any anterior. La xifra catalana deixa una taxa de 14,89 avortaments per cada 1.000 dones d’entre 15 i 44 anys, dada que la situa com la comunitat amb més interrupcions voluntàries de l’embaràs de tot l’Estat, segons es desprèn de la informació que ha facilitat aquest dimecres el Ministeri de Sanitat. És el setè any consecutiu que lidera un rànquing estatal que situa en segon lloc les Illes Balears (13,87), seguides de la Comunitat de Madrid (13,56), Astúries (12,89) i la Regió de Múrcia (12,66). Les xifres més baixes corresponen a Ceuta i Melilla (4,65) i Aragó (8,15).
Per demarcacions, l’any passat a Barcelona es van practicar 16.861 avortaments; a Girona, 2.108; a Tarragona, 1851, i a Lleida, 941.
En conjunt, a Espanya només el 21,25% dels avortaments es realitzen a la xarxa pública, mentre que el 78,74% es duen a terme en centres privats, tot i que en la immensa majoria són finançats pel sistema públic de salut. En el cas català, aquests percentatges estan més igualats: el 56% són a la pública i el 44%, en la privada.
"Anem en la direcció correcta, però encara no n’hi ha prou: 8 de cada 10 interrupcions voluntàries de l’embaràs es continuen realitzant fora de la xarxa pública. Desgraciadament, sabem que moltes comunitats continuen sense complir la seva part. El ministeri serà contundent a l’hora d’exigir a les comunitats plans clars per capgirar aquesta situació", ha recalcat la ministra Mónica García, al·ludint a l’elevat nombre d’avortaments que es fan a la sanitat privada.
"El nostre objectiu és que la llei es compleixi en totes les comunitats", ha insistit. Ha fet al·lusió a Madrid i ha criticat la iniciativa aprovada aquest dimarts a l’Ajuntament de Madrid –amb els vots del PP i Vox– sobre la "síndrome postavortament" que segons el parer de la ministra només busca "infondre por" i no "informar".
García ha remarcat una altra dada: un de cada dos avortaments es produeix després d’una relació sense anticonceptius; en concret el 49% de les dones –més de 52.000 interrupcions– no utilitzaven cap mètode anticonceptiu. "No n’hi ha prou amb garantir drets, cal enfortir l’educació sexual i millorar l’accés als anticonceptius", ha declarat la ministra.
Per grups d’edat, es va observar un augment de la taxa d’IVE en tots els grups, tret dels de 20 a 24 anys i de 25 a 29 anys. L’increment més gran de la taxa d’incidència (número d’IVE per cada 1.000 dones en cada franja d’edat) es va registrar en el grup de 35 a 39 anys (+0,23 per mil), seguit del de 30 a 34 anys (+0,16 per mil).
Menors 20 anys
En les dones menors de 20 anys també s’observa un canvi destacat: es van comptabilitzar 11.699 interrupcions el 2024, davant les 10.934 del 2023, cosa que suposa 765 casos més (+6,99%). A més, el seu pes relatiu sobre el total d’IVE va augmentar del 9,14% a l’11,01%, indica el treball.
Sanitat aclareix que això significa que, tot i que la taxa d’incidència en aquest grup no va ser la que més va créixer, sí que es va produir un increment rellevant en el nombre global de casos i en la seva proporció sobre el total nacional. La distribució percentual per edat indica que el 10,68% de les IVE van correspondre al grup de 15 a 19 anys; el 23,27%, al del 20 a 24 anys; el 21,84%, al de 25 a 29; el 19,83%, al del 30 a 34; el 15,99%, al de 35 a 39, i el 7,34%, al grup de 40 a 44 anys.
Setmanes de gestació
El motiu principal de la interrupció, segons l’informe, va ser la decisió voluntària de la dona, en el 94,62% dels casos. El 2,65% es van realitzar per greu risc per a la vida o salut de la gestant, el 2,44% per risc de greus anomalies fetals, i el 0,28% per anomalies incompatibles amb la vida o malaltia extremadament greu.
Quant al moment de la gestació, el 76,58% de les intervencions es van realitzar abans de les vuit setmanes
Quant al moment de la gestació, el 76,58% de les intervencions es van realitzar abans de les vuit setmanes. Entre la novena i la catorzena setmana es van situar el 19,14% dels casos; entre les setmanes 15 i 22, el 4,11%; i a partir de la setmana 23, el 0,15%. Respecte a la recurrència, el 67,6% de les dones no havien tingut avortaments voluntaris anteriors, davant el 66,99% el 2023.
Els centres sanitaris
Segons les dades recollides, el 7,71% de les dones vivia sola (amb fills o sense), el 28,92% convivia en parella, el 7,04% residia amb els seus pares o altres familiars, i l’1,31% amb altres persones. En relació amb la situació laboral, el 57,98% de les dones eren treballadores per compte d’altri, el 17,09% estaven aturades, un altre 17,09% eren estudiants, el 5,41% treballaven per compte propi, el 0,34% eren pensionistes, l’1,57% es trobaven en altres situacions, i en l’1,39% dels casos no consta.
A més, sobre els mètodes farmacològics (l’administració de medicaments autoritzats per interrompre l’embaràs), van tenir un pes més gran a la xarxa pública, on es van dur a terme 21.320 actuacions, davant les 12.772 comptabilitzades als centres privats. El predomini de l’abordatge farmacològic en els centres públics s’observa tant en hospitals com en dispositius extrahospitalaris, i es consolida com la via més freqüent d’actuació en aquest àmbit, destaca l’informe.
En els centres privats continua sent majoritari l’ús del mètode quirúrgic, especialment als centres extrahospitalaris
Per contra, en els centres privats continua sent majoritari l’ús del mètode quirúrgic, especialment en els centres extrahospitalaris, que van concentrar més de 63.000 actuacions el 2024. Tot i que el mètode farmacològic està també present a la xarxa privada, 12.772 actuacions, el seu pes relatiu és molt menor.
