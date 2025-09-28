Sonia López Iglesias, especialista en adolescència: "No li diguis mai al teu fill que t’avergonyeix la música que escolta"
La docent i orientadora assegura que la connexió emocional en les famílies durant la pubertat redueix el risc de trastorns psicològics i consum de substàncies
El 15% dels adolescents espanyols confessen que han intentat suïcidar-se
Olga Pereda
Mare de dos adolescents i amb 30 anys d’experiència acompanyant famílies, l’orientadora i docent Sonia López Iglesias (Igualada, 1975) està entossudida a demostrar a les mares i als pares que l’adolescència no és tan ferotge com la pinten. Assegura que un dels secrets és la connexió, una unió emocional que brinda als nois i noies confiança, protecció, amor i calma. “Sabem que la tenim quan el nostre fill es fica en un problema i som la primera persona a qui truca”, destaca l’autora de Quan l’adolescència fa mal (Destino), un grapat de receptes bàsiques per cuidar una cosa que no passa pel seu millor moment: la salut mental dels més joves.
— Assegura que la recepta bàsica per als pares i mares d’adolescents és “estar al seu costat sense condicions” i insisteix en l’error que suposa dir-los tot el dia el que fan malament.
— El secret de tot és conèixer correctament l’etapa. Això ajuda a no reaccionar incorrectament davant situacions que són molt normals. Si jo entenc que res del que fa és personal sinó fruit del seu cervell immadur, no m’ho emporto al meu terreny personal. El problema és que són grans físicament i els tractem com a adults, però no ho són. El seu cervell immadur no està preparat per assumir determinats comportaments, com la planificació o el control d’impulsos. Cal brindar-los aquesta serenor que no tenen a dins. Això no vol dir que no posem límits.
— Com ho fem si ens agafa més grans i amb menys energia?
— I amb la menopausa o la perimenopausa, sí. És un còctel d’hormones molt complicat, però oblidem que els adults som nosaltres. La que ha de posar calma i donar exemple ets tu. Insisteixo que el secret per a les famílies és comprendre l’etapa.
"L’adolescència és el moment en què els meus fills més em necessiten i més requereixen que hi sigui present"
— Per què és tan important que no els critiquem tota l’estona?
— No li diguis mai que t’avergonyeix la música que escolta o la seva manera de vestir. Has de mostrar interès per la seva vida, inclosa la seva música i les seves aficions. Actituds com compartir una sèrie amb ells o estar al cotxe escoltant la seva llista de Spotify els donen peu a pensar que ens importa el que els agrada, i això et dona connexió, que és crucial. El que sí que pots treballar són les lletres d’aquestes cançons, perquè no s’han de tolerar les que, per exemple, van en contra de la dona.
— Quan sabem que tenim connexió?
— Quan es fica en un problema i ets la primera persona a qui truca. Potser t’enfadaràs pel que ha fet i establiràs unes conseqüències, però tu segueixes sent el seu pilar. Això no vol dir justificar conductes incorrectes. Parlo sempre de la pedagogia del voler, que inclou amor, respecte i empatia i que no és contrària als límits i les conseqüències. Els adolescents problemàtics, en gran mesura, són els que han crescut sota la sobreprotecció. Són emperadors i viuen amb frustració quan no aconsegueixen el que volen. No han desenvolupat la perseverança ni l’esforç. No saben gestionar emocions ni demanar ajuda. Això s’ha de treballar a la infància.
"Saps que tens connexió amb el teu adolescent quan es fica en un problema i ets la primera persona a qui truca"
— Com l’ajudo a gestionar emocions de petit?
— Primer, identificant-les. I després, validant-les. Li has de dir que entens i valores que s’enfadi, però no justifiques que aixequi la veu o doni un cop de porta.
— Defensa que la connexió emocional amb els nostres fills redueix el risc de malaltia mental i de consum de substàncies.
— Aquesta connexió li dona benestar emocional, salut mental i física. Si el teu adolescent nota que casa seva és una zona de confort, l’ajuda a estar més tranquil perquè el nivell d’estrès i ansietat es redueix molt. Se senten respectats i segurs.
— Descriu el cas d’una noia de 19 anys que li confessava que no recordava l’última vegada que els seus pares li havien fet sentir que l’estimaven.
— Quan són grans oblidem tota la part de pedagogia del voler, que inclou fer moltes abraçades i dir-los “t’estimo”.
— Com ho farem si no es deixen?
— Les mostres d’afecte són molt necessàries. Als meus fills, que són més grans que jo, sempre els estic demanant abraçades. Em diuen pesada, però ho necessiten. Moltes vegades ens expliquen coses i no els prestem atenció, només els preguntem si tenen deures i què tal els ha anat l’examen. Si ens conten, per exemple, que s’han barallat amb el seu millor amic hi ha dues opcions. Una és comentar-los que és una tonteria i que ja s’arreglaran. L’altra és dir-los: “Vaja, ho sento, què us ha passat?”. Un adolescent necessita el teu afecte constant. Jo continuo fent petons als meus pares quan els veig i els meus fills em fan petons a mi quan arriben a casa. A més, tenim una eina boníssima, el mòbil. Jo expresso el meu afecte a través de missatges de WhatsApp i els dic, per exemple, que espero que els vagi molt bé l’examen o el primer dia de classe.
— Demana als pares que no llencin mai la tovallola. Què fer si el teu fill té 20 anys, ni estudia ni treballa, no té aficions i consumeix alcohol?
— Vaig treballar molts anys amb alumnes d’alt risc social expulsats d’instituts per prendre drogues o agredir professors. Els ajudàvem a reinsertar-se a la societat a través de l’aprenentatge d’un ofici. Els ensenyàvem fusteria d’alumini i administració. El 85% acabaven treballant i el 60% traient-se el títol d’ESO. El que necessita un adolescent és sentir-se útil i que algú cregui en ell.
— Escriu els seus llibres per guiar les famílies i perquè s’ha cansat de veure i llegir tantes coses negatives de l’adolescència. Tant ens passem?
— El meu primer llibre es titula El privilegi de viure amb un adolescent. Si li preguntes a un adult què pensa d’un adolescent et dirà que és un irresponsable i un desordenat. No caiem en el compte que és una etapa molt difícil i complexa. És molt delicat fer-se gran. Com a mare, és el moment en què els meus fills més em necessiten i més requereixen que hi sigui present.
— Fins quan dura l’adolescència?
— Pot arribar fins als 21 o 22 anys. Depèn de quan hagi començat. La preadolescència és una invenció social. L’adolescència comença amb els canvis puberals, l’estirada, el pèl, l’acne, les primeres respostes a casa... En les nenes, entre els 10 i els 12 anys. Els nens, de 12 a 14.
