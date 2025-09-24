Salut
L’Associació de Figueres Tramuntana Després del Suïcidi rep el II Premi Papageno per la seva tasca de prevenció
El guardó, atorgat a Lleida, reconeix la feina de l'entitat federada a Salut Mental Catalunya amb les persones supervivents i la seva incidència en el suport emocional
"És un honor immens ser reconeguts d’aquesta manera”, afirmar el president Jordi Costa, qui és un supervivent del suïcidi del seu pare
L’Associació Tramuntana – Després del Suïcidi (TDS), amb seu a Figueres, ha estat la guanyadora de la segona edició del Premi Papageno. Aquest guardó, organitzat pels Serveis de Salut Mental i Addiccions i la Gestió de Serveis Sanitaris de Lleida, s’entrega a entitats o persones que han destacat en la prevenció del suïcidi durant l’any anterior. El premi, lliurat el passat 19 de setembre a Lleida, vol donar visibilitat tant a la prevenció com a la postvenció del suïcidi.
Acompanyany el supervivent
TDS, que és una entitat federada a Salut Mental Catalunya, ha estat reconeguda per la seva tasca d’acompanyament a les persones supervivents del suïcidi i la seva incidència en la comunitat i a nivell institucional. Els altres finalistes del premi van ser el Servei de Suport al Dol de Ponent i l’Associació Catalana per a la Prevenció del Suïcidi (ACPS), ambdues entitats també federades a Salut Mental Catalunya.
Durant l’acte de lliurament, el president de TDS, Jordi Costa, va expressar la seva emoció per la fita. “Estem molt contents d’haver rebut aquest premi. Tenim una ressaca emocional impressionant i, la veritat, encara no ens ho creiem. Ha estat espectacular poder valorar la feina que vam fer l’any passat, que seguim repetint aquest any. És un honor immens ser reconeguts d’aquesta manera”, va afirmar Costa, qui és un supervivent del suïcidi del seu pare.
Xarxa d'aliances
L’associació també va aprofitar per agrair el suport de les entitats DSAS (Després del Suïcidi – Associació de Supervivents), Mans Amigues i APSAS, que han estat al seu costat des dels inicis. A més, van reconèixer la tasca i el suport mutu de les altres entitats finalistes. Amb aquest reconeixement, l’Associació Tramuntana – Després del Suïcidi veu reforçada la seva missió de proporcionar suport emocional a les persones afectades per la pèrdua d’un ésser estimat per suïcidi, especialment en entorns locals i rurals, i de continuar construint una xarxa d’aliances que permeti transformar el dolor en acompanyament i prevenció.
- Ideal per visitar aquesta tardor: l'encantador poble medieval de la Catalunya Nord que es troba a menys de dues hores de l
- La Festa de la Sal de l'Escala, imant per als visitants
- Arriben els busos elèctrics que permetran fer visites al fossar del castell de Sant Ferran de Figueres
- Transgourmet: una història nascuda a l
- Oriol Bru, el pescador més jove de la confraria de Llançà: 'Des de petit que volia ser pescador, em volia dedicar a això
- La piscina exterior de Figueres tanca la temporada amb 14 incidents
- Una xarxa transfronterera protegeix l'Albera Marítima des de Colera i Portbou: 'Volem conscienciar el territori
- L'escola de Vilamalla estrena aire condicionat gràcies a la col·laboració entre famílies, l'Ajuntament i empreses