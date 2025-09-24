Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

L’Associació de Figueres Tramuntana Després del Suïcidi rep el II Premi Papageno per la seva tasca de prevenció

El guardó, atorgat a Lleida, reconeix la feina de l'entitat federada a Salut Mental Catalunya amb les persones supervivents i la seva incidència en el suport emocional

"És un honor immens ser reconeguts d’aquesta manera”, afirmar el president Jordi Costa, qui és un supervivent del suïcidi del seu pare

El president de l'associació, Jordi Costa, en el moment de recollir el premi

El president de l'associació, Jordi Costa, en el moment de recollir el premi / Salut Mental de Catalunya

Redacció

Figueres

L’Associació Tramuntana – Després del Suïcidi (TDS), amb seu a Figueres, ha estat la guanyadora de la segona edició del Premi Papageno. Aquest guardó, organitzat pels Serveis de Salut Mental i Addiccions i la Gestió de Serveis Sanitaris de Lleida, s’entrega a entitats o persones que han destacat en la prevenció del suïcidi durant l’any anterior. El premi, lliurat el passat 19 de setembre a Lleida, vol donar visibilitat tant a la prevenció com a la postvenció del suïcidi.

Acompanyany el supervivent

TDS, que és una entitat federada a Salut Mental Catalunya, ha estat reconeguda per la seva tasca d’acompanyament a les persones supervivents del suïcidi i la seva incidència en la comunitat i a nivell institucional. Els altres finalistes del premi van ser el Servei de Suport al Dol de Ponent i l’Associació Catalana per a la Prevenció del Suïcidi (ACPS), ambdues entitats també federades a Salut Mental Catalunya.

Representants de l’associació amb el guardó rebut

Representants de l’associació amb el guardó rebut / Salut Mental de Catalunya

Durant l’acte de lliurament, el president de TDSJordi Costa, va expressar la seva emoció per la fita. “Estem molt contents d’haver rebut aquest premi. Tenim una ressaca emocional impressionant i, la veritat, encara no ens ho creiem. Ha estat espectacular poder valorar la feina que vam fer l’any passat, que seguim repetint aquest any. És un honor immens ser reconeguts d’aquesta manera”, va afirmar Costa, qui és un supervivent del suïcidi del seu pare.

Xarxa d'aliances

L’associació també va aprofitar per agrair el suport de les entitats DSAS (Després del Suïcidi – Associació de Supervivents), Mans Amigues i APSAS, que han estat al seu costat des dels inicis. A més, van reconèixer la tasca i el suport mutu de les altres entitats finalistes. Amb aquest reconeixement, l’Associació Tramuntana – Després del Suïcidi veu reforçada la seva missió de proporcionar suport emocional a les persones afectades per la pèrdua d’un ésser estimat per suïcidi, especialment en entorns locals i rurals, i de continuar construint una xarxa d’aliances que permeti transformar el dolor en acompanyament i prevenció.

