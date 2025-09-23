Tractaments de fertilitat a Figueres: més de 1000 infants nascuts gràcies a una clínica de reproducció assitida
El 12 % dels infants nascuts a l’estat espanyol l’any 2022 van ser gestats ‘in vitro’
La clínica FIV Obradors de Figueres està especialitzada amb la utilització d’innovadores tècniques genètiques que asseguren un millor resultat
Jaume Puig
En els últims anys, la natalitat, en termes generals, ha anat disminuït de manera generalitzada, tot i que a les comarques de Girona es mantenen uns valors més elevats que a la mitjana catalana. Tot i això, per a moltes persones, el fet de tenir fills i construir una llar és una de les fites més rellevants de la seva vida, però no sempre és fàcil. Segons dades de 2023 de l’Organització Mundial de la Salut, una de cada sis persones (17,5% adults) patien esterilitat en algun moment de la seva vida, el que pot dificultar el moment de formar una família. Malgrat tot, actualment existeixen solucions per ajudar a les famílies que pateixen alguna d’aquestes problemàtiques gràcies a les tècniques de reproducció assistida.
El 12% dels infants nascuts a l’estat espanyol l’any 2022 van ser gestats ‘in vitro’. “Els problemes d’infertilitat, per desgràcia, afecten a tothom. No entenen de diners, d’ètnies, ni de religions”, explica el doctor Albert Obradors, cofundador juntament amb el seu pare el doctor Josep Obradors, de la clínica FIV Obradors que ofereix tractaments de reproducció assistida a Figueres. El centre gironí atén aproximadament uns 350 casos cada any de pacients catalans, d’altres punts d’Espanya i també d’altres països com França, els Estats Units o Canadà, entre d’altres.
Quins són els principals problemes de fertilitat?
El doctor Obradors té clar quin és el factor més important que redueix les possibilitats d’embaràs: l’edat. L’edat mitjana de la maternitat no ha deixat de créixer. Es tracta d’un factor que s’ha anat agreujant a tota Europa, i especialment a Catalunya, on segons les dades de l’IDESCAT, l’any 2023 es situava ja als 32,7 anys.
“Hi ha diferents causes, però la que tenim més clara i que sabem que s’agreuja any rere any és l’edat. És el factor més important, sobretot en el cas de la dona, ja que té un impacte molt important i pot dificultar la gestació. Per això es recomana tenir fills com més aviat millor i no retardar les consultes de fertilitat”, apunta.
Quan durant un període de més d’un any es mantenen relacions sexuals sense protecció, es considera que existeix algun problema d’infertilitat. Els experts, més enllà de l’edat, apunten a altres causes com l’estil de vida amb hàbits nocius, els problemes hormonals i els d’origen genètic, entre d’altres.
Clínica especialitzada en reproducció assistida a Girona
FIV Obradors es diferencia, sobretot, per la qualitat dels seus estudis genètics. “Fem estudis genètics als pacients i als embrions abans de començar el procés. No son coses estàndard. Som la tercera clínica d’Espanya amb un major volum d’embrions estudiats”, apunta el cofundador de FIV Obradors. En aquest sentit, per exemple, la clínica aplica a gairebé tots els seus casos el Diagnòstic Genètic Preimplantacional (DGP) a tots els seus casos des d’aquest any. “El DGP s’ha usat sempre per ajudar en casos complexos, dones d’edat avançada o parelles que han patit avortaments seguits. Això ens permet aconseguir una taxa d’embaràs més elevada i donar més tranquil·litat a la parella”, assegura el doctor Obradors.
Aquests estudis verifiquen aspectes com la viabilitat de l’embrió per reduir el risc de que no funcioni i que no tingui cap problema. “No volem que la pacient tingui un avortament o cap altre problema. Volem un embaràs i que neixi un nen sa”, apunta. Aquests estudis genètics dels pacients també serveixen per veure quins són els medicaments més adients abans de començar a punxar-se hormones.
Inseminació vs fecundació in vitro
A FIV Obradors treballen principalment la inseminació artificial i la fecundació in vitro. La primera consisteix en inseminar l’úter de la pacient amb el semen de la parella. En el segon cas (fecundació in vitro), la pacient es punxa hormones i posteriorment s’implanta semen de la parella (o d'un donant) dins dels òvuls per crear els embrions. Un cop feta aquesta operació, i abans d’implantar-los a l’úter, es fa un estudi per veure quins són els més viables.
El doctor obradors assegura que el 90% dels pacients fan fecundació in vitro. Sobre la inseminació explica que “és molt ràpid, però poc eficaç”. “Si ja porten, per exemple, dos anys provant-ho amb relacions sexuals, a la clínica no millorarà perquè acabarà sent el mateix que a casa”, apunta. La qüestió és, explica Obradors fill, adaptar-se a cada pacient per escollir la més eficaç.
Relacionat amb tot això, el doctor explica el cas d’una família d’Olot que va fer el tractament l’any 2017 i ara, amb dos fills, estan cercant un tercer. “Fa set anys que té aquests embrions guardats amb nosaltres. Ja té dos i ara va a pel tercer”, afirma. En aquest cas, el factor edat va ser important. “Si aquesta pacient hagués volgut fer aquest tractament ara, el resultat seria pitjor. És millor fer un tractament de FIV abans i pots guardar el material pel futur”, apunta.
Èxits de la clínica figuerenca
El doctor Obradors calcula que ja han nascut més de 1000 nens amb els seus tractaments de reproducció assistida. I el secret de l’èxit ha estat sempre primar la qualitat a la quantitat. “No volem tractar 3000 pacients l'any, com fa grans clíniques de Barcelona, com si fós una fàbrica...en canvi, si podem ajudar a 300 parelles cada any, però ho fem d'una manera personalitzada i familiar, crec que és millor per a ells, i per nosaltres”, assegura. En aquest sentit, destaca que moltes parelles arriben a la clínica després d’haver-ho intentat per altres vies sense èxit.
“Venen amb una motxilla de molts anys de tractaments, molts anys d’errors, casos mèdicament difícils i que busquen una altra visió, una altra forma de treballar diferent. I són aquests casos que ens fan, justament, millorar i avançar, perquè està clar que el que fem ara, no ho fèiem fa cinc anys ni fa set anys i no farem el mateix d'aquí cinc anys més. La complexitat dels casos que rebem ens fa aprendre i ens fa demanar més estudis, comprendre més i avançar més perquè els dediquem l'energia que necessiten”, explica Obradors i ho resumeix ràpid: “El nostre objectiu és fer feliç a la gent”.
