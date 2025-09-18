Més de mil patologies
Un model d’IA prediu el risc de malalties d’una persona amb dècades d’antelació
Delphi-2M ha sigut elaborat amb informació clínica de 400.000 pacients del Regne Unit i s’ha provat amb dades de gairebé dos milions d’individus a Dinamarca
EFE
Un equip de científics ha entrenat un model d’intel·ligència artificial (IA) capaç de predir la salut d’una persona: l’eina pot pronosticar el risc i el moment d’aparició de més de mil malalties a partir de l’historial mèdic d’un pacient, amb dècades d’antelació.
El model, desenvolupat per investigadors del Laboratori Europeu de Biologia Molecular (EMBL), del Centre Alemany d’Investigació Oncològica (DKFZ) i de la Universitat de Copenhaguen, es va entrenar amb informació clínica de 400.000 persones del Regne Unit i es va provar amb dades de gairebé dos milions de pacients a Dinamarca.
Batejat Delphi-2M, el sistema va demostrar ser capaç de predir la probabilitat de més d’un miler de malalties a partir de l’historial mèdic amb una precisió igual o superior a altres eines. A més, va aconseguir simular trajectòries de salut de fins a 20 anys i generar dades sintètiques que preserven la privacitat dels pacients però que continuen sent útils per entrenar altres models d’IA.
Millorar la detecció
Els autors assenyalen que aquesta eina podria ajudar a identificar les persones amb més risc de patir determinades malalties, orientar programes de detecció i donar suport a la planificació a llarg termini dels serveis sanitaris.
"El nostre model d’IA és una prova de concepte que demostra que és possible que la IA aprengui molts dels patrons de salut a llarg termini i els utilitzi per generar prediccions significatives", afirma Ewan Birney, director executiu interí de l’EMBL.
"En modelar com evolucionen les malalties al llarg del temps, podem explorar quan apareixen determinats riscos i quina és la millor manera de planificar intervencions primerenques. És un gran pas cap a enfocaments més personalitzats i preventius de l’atenció sanitària", afegeix.
Tot i això, els autors adverteixen que el model actual reflecteix els biaixos de les dades amb què ha estat entrenat i que les seves prediccions no s’han d’utilitzar per prendre decisions mèdiques directes sense proves addicionals.
Confluència de malalties
La IA ofereix eines potents per identificar patrons en la progressió de les malalties a partir de l’anàlisi de grans conjunts de dades, però el seu potencial complet, especialment a escala poblacional, encara és en gran part per explorar.
En aquest context, Delphi-2M es va entrenar per detectar patrons en l’aparició de malalties en relació amb altres esdeveniments dels historials mèdics, com factors d’estil de vida i altres afeccions.
"Els esdeveniments mèdics sovint segueixen patrons predictibles. El nostre model aprèn aquests patrons i pot pronosticar resultats futurs. Ens permet explorar què podria passar basant-nos en l’historial mèdic d’una persona i altres factors clau", explica Tom Fitzgerald, científic de l’Institut Europeu de Bioinformàtica de l’EMBL-EBI.
Segons els autors, el sistema funciona especialment bé amb malalties que presenten patrons clars i consistents, com certs tipus de càncer, els infarts o la septicèmia (infeccions de la sang). En canvi, és menys fiable amb afeccions més variables, com els trastorns de salut mental o les complicacions de l’embaràs, que depenen d’esdeveniments vitals impredictibles.
Ús futur i limitacions
Igual que les previsions meteorològiques, aquest model d’IA ofereix probabilitats, no certeses. No prediu amb exactitud el que passarà, sinó que proporciona estimacions ben calibrades de la probabilitat que es desenvolupin determinades afeccions en un període concret, adverteix l’estudi. "És important destacar que no es tracta d’una certesa, sinó d’una estimació dels riscos potencials", insisteix Fitzgerald.
El model també conté biaixos demogràfics a causa de llacunes en les dades d’entrenament, com la baixa representació de determinats grups ètnics.
Tot i que encara no està preparat per a l’ús clínic, els investigadors apunten que ja pot ser útil per comprendre millor com es desenvolupen les malalties, estudiar com l’estil de vida i els antecedents influeixen en el risc a llarg termini i simular resultats de salut amb dades artificials en situacions en què l’accés a dades reals és limitat.
"Aquest és l’inici d’una nova manera d’entendre la salut humana i la progressió de les malalties", conclou Moritz Gerstung, cap de la Divisió d’IA en Oncologia del DKFZ i antic responsable de grup a l’EMBL-EBI.
