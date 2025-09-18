Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Solidaritat

Capmany fa una donació de 1.000 euros per millorar les habitacions de Pediatria de l’Hospital de Figueres

Aquest és el quart any que el consistori realitza aquesta aportació econòmica per ajudar a fer més amable l’estada dels infants al centre sanitari

Donació de l'Ajuntament de Capmany.

Donació de l'Ajuntament de Capmany. / FSE

Redacció

Redacció

Figueres

L'Ajuntament de Capmany ha realitzat una donació econòmica de 1.000 euros a la Fundació Salut Empordà (FSE) per a la instal·lació de set vinils decoratius a les portes de les cinc habitacions d’hospitalització i a les dels dos espais d’atenció urgent de la planta de Pediatria de l’Hospital de Figueres.

L’actuació busca convertir l’espai en un entorn més amable i acollidor per als infants i les seves famílies, especialment per aquelles criatures que ingressen o són ateses per una urgència. Els nous vinils són de colors vius i inclouen salutacions en els idiomes més parlats a l’Alt Empordà, propiciant un ambient més proper i familiar.

Aquesta és la quarta col·laboració que fa l'Ajuntament de Capmany amb la Fundació Salut Empordà (FSE). L'alcalde del municipi, Joan Fuentes, es mostra satisfet de poder donar aquesta aportació econòmica: “Per a nosaltres, és un gest de solidaritat amb la principal entitat sanitària de l’Alt Empordà. Encara que siguem un poble petit, ens agrada treballar per donar suport al territori i contribuir, amb el nostre granet de sorra, a millorar la salut dels infants de la comarca.”

Les anteriors donacions de Capmany van permetre comprar una taula interactiva per a la sala d'espera (2023), habilitar unes ulleres de Realitat Virtual (RV) com a suport a l’hora de realitzar proves invasives als infants (2022), i adquirir un ninot infantil de simulació per a maniobres de reanimació (2020). Núria Roig, cap del servei de Pediatria de la FSE, agraeix la donació perquè “qualsevol millora té un impacte positiu en el benestar de la criatura i de la seva família, la qual cosa també repercuteix en la qualitat de l’atenció que oferim".

