Salut
El canvi horari incrementa el risc d’infart cerebral i obesitat
Un estudi de la Universitat de Stanford assenyala que mantenir l’horari d’hivern evitaria als EUA a l’any 300.000 casos d’accident cerebrovascular i 2,6 milions de persones amb excés de pes
Patricia Martín
Els canvis d’hora de la primavera i la tardor continuen amb nosaltres malgrat que fa anys que són qüestionats, entre altres motius pels efectes negatius que tenen en la salut els dies immediatament posteriors. És difícil no notar l’impacte el dia que cal retardar o avançar el rellotge i sentir-se desajustat, sense saber gaire bé quina hora és, durant els dies següents. Diversos estudis mostren, a més, que augmenta el risc de patir malalties cardiovasculars a causa de la desincronització del ritme circadiari, és a dir, el rellotge biològic intern, que influeix en la secreció d’hormones, la pressió arterial i la freqüència cardíaca.
En aquest context, un estudi de la Universitat de Stanford (EUA), publicat aquest dilluns a la revista PNAS, ha anat un pas més enllà en afirmar que els efectes sobre la salut són crònics i que, si els EUA mantinguessin l’horari d’hivern, hi hauria menys casos d’ictus i d’obesitat. En concret, es reduirien uns 300.000 casos anuals d’accident cerebrovascular i 2,6 milions de persones menys tindrien obesitat. Ajustar-se de manera indefinida a l’horari d’estiu també seria beneficiós, tot i que amb un impacte inferior en la reducció d’ictus i de sobrepès. El menys saludable, segons conclouen els investigadors, és continuar amb el canvi bianual d’hora.
Per arribar a aquesta conclusió, Lara Weed i Jamie Zeitzer, primers autors del treball, van simular l’exposició típica a la llum interior i exterior de la població a tots els estats dels EUA i, amb models matemàtics, van predir canvis en la prevalença d’aquestes patologies a partir de dades de les agències de control de malalties. Els models mostren que l’horari d’hivern reduiria la prevalença nacional de l’obesitat en un 0,78% i la dels accidents cerebrovasculars en un 0,09%, gràcies a la millora de la salut circadiària.
"Quan ens exposem a la llum al matí, s’accelera el cicle circadiari. Quan ens exposem a la llum a la nit, s’alenteix", explica Zeitzer, professor de psiquiatria i ciències del comportament a Stanford. "En general, necessitem més llum al matí i menys a la nit per mantenir-nos ben sincronitzats amb un dia de 24 hores. Com més exposició a la llum rebem en moments inadequats, més es debilita el rellotge circadiari. I això afecta tots els processos que en depenen, com ara el sistema immunològic".
Controvèrsia
La investigació ha generat certa controvèrsia entre els especialistes, tot i que, en termes generals, hi ha consens que es tracta d’un estudi pioner, ja que és la primera aproximació als efectes crònics de la política del canvi d’horari en la salut. Les seves conclusions corroboren la necessitat d’apostar per un horari permanent, el més pròxim possible a l’horari solar.
No obstant això, el treball té limitacions, ja que parteix de l’assumpció d’un patró de llum i de son homogeni per a tota la població, sense tenir en compte que els horaris són irregulars, que hi ha persones que treballen de nit o que tenen poc accés a la llum natural. Tampoc incorpora el temps a l’aire lliure ni les condicions meteorològiques, que modifiquen l’exposició a la llum i, en conseqüència, els efectes sobre la salut. Es tracta, doncs, d’un estudi teòric i basat en models, no d’assajos experimentals ni de seguiments reals i longitudinals de persones.
