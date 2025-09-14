Tendències en salut
L’ashwagandha, el suplement que conquista dones en menopausa: «M’ha tret una boirina del cap»
Aquest suplement alimentari, de moda entre persones de més de 40 anys, ja és al ‘top ten’ dels herbolaris: «En venem moltíssim»
A base d’extracte d’arrel de ‘Withania somnifera’, millora la memòria i el somni, regula el cortisol i equilibra el sistema nerviós
Nieves Salinas
L’ashwagandha ja és un dels complements alimentaris més de moda. Ha desbancat un altre complement, el triptòfan, que fins ara regnava quan una persona buscava alguna cosa natural per combatre, per exemple, l’estrès. «En venem moltíssim. És al ‘top ten’», explica Mirela Florea, encarregada d’un dels establiments que la cadena Herbolario Navarro té al passeig de la Castellana de
. El seu consum és habitual en persones que travessen èpoques de fatiga, estrès puntual o excés de treball mental, ressenya l’herbolari.
Es tracta d’un complement alimentari natural a base d’extracte d’arrel de Withania somnifera, una planta tradicionalment utilitzada en la medicina ayurvèdica, coneguda també com el ‘ginseng indi’ o ‘cirera d’hivern’. Qui la consumeix busca un suplement que, segons la seva descripció, contribueix al benestar mental i físic; ajuda en moments de tensió nerviosa o estrès puntual i dona suport als nivells d’energia i vitalitat. No obstant, adverteixen des del mateix herbolari, no és innòcua. Cal prendre-la amb precaució.
Les xarxes socials han contribuït a l’èxit que està assolint un complement que està formulat amb una alta concentració de principis actius, en particular withanòlids, compostos naturalment presents a l’arrel d’ashwagandha, explica la responsable de l’herbolari. A la seva botiga, el perfil de clientes, perquè la majoria són dones, inclou una franja d’edat que va dels 25 als 55 anys. «El que més factura són els suplements. El col·lagen, el magnesi, l’Omega 3... i, des de fa un any, ha entrat amb força l’ashwagandha», assenyala Florea.
«És un adaptogen (una substància d’origen vegetal: herbes, arrels, fongs). Significa que t’ajuda a adaptar l’organisme per mantenir un equilibri a nivell intern. A més, millora la capacitat cognitiva, és a dir, la memòria i, a més, regula el cortisol que és l’hormona de l’estrès», descriu Florea. «Es pot prendre de dia per equilibrar el sistema nerviós i també de nit per millorar la qualitat del son», afegeix. És a dir, dos comprimits al dia.
«Noto claredat mental. I sento que tinc més calma a l’hora de gestionar les coses»
Una bona part de l’èxit de l’ashwagandha es deu al boca-orella, principalment entre dones de més de 45 anys, en període de perimenopausa o menopausa. La ‘promesa’ que alleuja símptomes com la boira mental, l’insomni o l’excés de cortisol ha estat un reclam molt efectiu. A més, els qui l’han provat, asseguren que els funciona.
És el cas de María Sánchez, que també pren vitamina C, Magnesi i Omega 3. A ella li ho va recomanar la seva professora de dansa. «L’ashwagandha la vaig comprar abans de saber pronunciar la paraula. I vaig notar els efectes de seguida», explica. ¿I què notes? «Noto claredat mental. És com si m’haguessin tret una boirina del cap que no sabia que tenia. I sento que tinc més calma a l’hora de gestionar les coses».
«Em sento més positiva i capaç de fer moltes coses alhora. A més, m’ha ajudat a dormir: ara torno a somiar»
També Carlota Rius va arribar a aquest producte ‘recomanada’ per una amiga. «Noto un ‘reseteig’, em dona lleugeresa mental. És a dir, la típica boira mental de la menopausa, que et costa molt concentrar-te i estàs espessa... doncs en això ho he notat moltíssim. Al cap de pocs dies de començar a prendre-les era com si m’haguessin netejat el cap. Vaig recuperar la capacitat de fer moltes coses alhora, tenir les idees molt clares, eficàcia mental».
«Tinc menys ansietat i més claredat mental. Em sento més lleugera i amb més energia»
En el seu cas, el suplement també li ha millorat l’estat d’ànim: «Em noto més positiva, amb menys canvis d’humor, més estable emocionalment». I afegeix una altra cosa «importantíssima»: «M’ha ajudat a dormir. «Si les prens al matí, et donen vitalitat, però si les prens a la nit, t’ajuden a dormir», explica. «Jo dormia fatal, feia mesos que estava amb son molt lleuger, despertant-me contínuament. Ara poques vegades em desvetllo i quan dormo, torno a somiar. Això significa que torno a dormir de forma profunda. La sensació de descans és molt més gran. Jo anava feta pols. Ara no dormo més hores, però sí que dormo molt millor».
El mateix entusiasme comparteix Susana García. «No només és que tinc menys ansietat i més claredat mental, sinó que en el dia a dia responc amb més eficàcia. He notat millores en l’estat d’ànim i em sento més lleugera i amb més energia».
Amb precaució
La fama d’aquesta herba, aclareix Mirela Florea, va començar a expandir-se farà un any, que és quan el seu herbolari va començar a vendre-la amb la seva pròpia marca, com en altres productes. Mirela Florea, adverteix, però, que és un complement que té també contraindicacions. «Si prens un ansiolític, no pots prendre-la. Interfereix amb la medicació i no farà cap efecte. Després, en un embaràs, evidentment, no es pot prendre tampoc. Per molt que sigui una planta, cal anar amb compte i explicar a la gent quan ve: ‘Escolta, tu no la pots prendre per això’», afegeix.
«A nivell general, això és un tipus de ginseng, un extracte de plantes. I els productes a base de plantes constitueixen un mercat en expansió. Els consumidors més grans són els joves, les dones i les persones grans», assenyalen fonts del Consell General de Col·legis Oficials de Dietistes-Nutricionistes (CGCODN) que, a continuació, adverteixen: «No hi ha evidències clares, o proves suficients i de bona qualitat, en suplementació amb plantes i extractes, com és aquest cas».
«Tot i que es vengui com una cosa ‘natural’ per ser de plantes, no vol dir que el producte sigui innocu», recorden. Un consum innecessari, o en dosis més altes de les recomanades, de qualsevol suplement pot tenir efectes perjudicials per a la salut, sobretot si es prenen de forma prolongada. El més «perillós» d’aquests suplements és el seu ús indiscriminat, continuat, excessiu i sense supervisió d’un professional sanitari», conclouen.
Efectes secundaris
Els efectes secundaris comuns de l’ashwagandha solen ser lleus i inclouen malestar estomacal, excrements toves, nàusees i somnolència. No està clar si és segur utilitzar el complement durant períodes més prolongats a tres mesos, assenyala l'Oficina de Suplements Dietètics (ODS, per les seves sigles en anglès) dels Instituts Nacionals de la Salut (NIH) del Departament de Salut i Serveis Humans
.
Els extractes d’ashwagandha, apunta aquesta informació, s’han relacionat amb lesions hepàtiques en algunes persones, però es necessita més investigació. Alguns estudis demostren que pot afectar el funcionament de la glàndula tiroide i també podria interactuar amb
per a la diabetis i la pressió arterial, sedants i medicaments que inhibeixen el sistema immunitari.
