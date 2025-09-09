Congrés Mundial a Barcelona
Assaig esperançador contra el càncer de pulmó
Un gran estudi revela que l’aplicació de químio i immunoteràpia redueix a la meitat la recaiguda en la fase inicial
Aquest avenç, del Grup Espanyol de Càncer de Pulmó, podria canviar la pràctica clínica perquè frena la reincidència en tumors localitzats després de la cirurgia
L’estudi sobre la teràpia combinada s’ha portat a terme amb 206 pacients de 30 hospitals
Patricia Martín
El Congrés Mundial de Càncer de Pulmó, que se celebra a Barcelona des del 6 al 10 de setembre, va acollir aquest dilluns la presentació d’un estudi que podria canviar el paradigma del tractament en pacients amb tumors en fase inicial. El Grup Espanyol de Càncer de Pulmó (GECP), format per més de 700 especialistes, va exposar els resultats preliminars de l’assaig NADIM Adjuvant, que indiquen que, si s’aplica quimioteràpia i immunoteràpia als pacients després de la cirurgia, es disminueix significativament el risc de recaiguda.
Aquest grup ja va demostrar que aplicar una combinació de tots dos tractaments a pacients en fase avançada i, per tant, difícilment operables, aconsegueix una taxa de resposta alta: en el 80% dels casos es disminueix considerablement el tumor i poden ser operats. "El món va assimilar aquesta proposta i la va convertir en el tractament estàndard", explica el president del GECP, el doctor Mariano Provencio. Convençut que l’ús de quimioteràpia en combinació amb immunoteràpia és "més efectiu" que altres tractaments com la quimioteràpia sola i que, "com més aviat s’apliqui, molt millor", aquest grup a l’avantguarda mundial va començar fa tres anys a estudiar l’aplicació d’aquest tractament en pacients en fases més inicials, en què el problema no és si poden ser operats, ja que l’estadi permet la cirurgia, sinó la taxa de recaiguda, que és elevada fins i tot quan s’ha extirpat completament el tumor.
Es tracta de la primera vegada al món que s’ha investigat la barreja de químio-immunoteràpia després de la cirurgia en fases inicials i l’estudi s’ha fet a 30 hospitals espanyols, amb la participació de 206 pacients. Sí que s’han fet assajos només amb immunoteràpia més cirurgia, però amb resultats molt desiguals. En canvi, l’assaig NADIM Adjuvant de teràpia combinada ofereix resultats compactes i prometedors: al cap de tres anys de seguiment dels pacients amb el tractament en recerca, només un 20,4% ha recaigut, davant el 38,8% dels qui van rebre únicament quimioteràpia. "La recaiguda s’ha reduït a gairebé la meitat", remarca Provencio, al seu torn cap d’Oncologia de l’Hospital Puerta de Hierro de Madrid.
A més, l’anàlisi de sensibilitat ha demostrat que, en relació amb la supervivència sense recaiguda del càncer, el tractament va reduir a gairebé la meitat (46%) el risc que la malaltia reaparegui. Per tot plegat, els investigadors creuen que si es confirmen els resultats al cap de cinc anys, atès que l’assaig continuarà per seguir els pacients dos anys més, "l’estudi podria redefinir el tractament estàndard després de l’operació en càncer de pulmó", d’acord amb el president del GECP.
Efectes secundaris
L’únic problema que ha mostrat l’avenç és que la incorporació d’immunoteràpia al tractament convencional amb químio incrementa els efectes secundaris. Han tingut conseqüències derivades de la teràpia combinada un xic més de la quarta part dels pacients, davant un 14% dels qui van rebre el fàrmac estàndard. Així i tot, els especialistes indiquen que els efectes són manejables i que el balanç risc-benefici és clarament positiu, perquè la recaiguda escurça sensiblement la supervivència del càncer més mortal.
