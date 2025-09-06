Santiago Viteri, oncòleg: "El càncer de pulmó en no fumadors augmenta per la contaminació i el gas radó"
Barcelona acollirà, del 6 al 9 de setembre, el Congrés Mundial de Càncer de Pulmó 2025 (WCLC)
Beatriz Pérez
Barcelona acollirà, del 6 al 9 de setembre, el Congrés Mundial de Càncer de Pulmó 2025 (WCLC). Es tracta del congrés de referència mundial en aquesta patologia, que rebrà uns 8.000 visitants. Santiago Viteri (Sevilla, 1978), director del Servei Oncològic de Clíniques Mi (UOMI) i un dels portaveus de l’esdeveniment, conversa amb EL PERIÓDICO sobre un tumor del qual hi ha uns 35.000 casos nous a l’any.
Quina és la situació actual del càncer de pulmó?
És un dels més prevalents. I també, un dels més mortals, desafortunadament. Encara no existeix un programa de detecció precoç, com en el càncer de mama o el de còlon. Sí que hi ha indicis que certs programes de detecció amb TAC en persones de molt risc, que hagin fumat durant anys, ajuden a detectar les lesions quan són molt petites i salvar moltes vides.
El projecte Cassandra, que busca introduir els cribratges de càncer de pulmó a la sanitat pública, genera controvèrsia entre diferents societats mèdiques. Per què fer-los TAC als fumadors i exfumadors en lloc d’invertir en la lluita antitabac?
La gran batalla, primer, és la prevenció: lluitar contra el tabac perquè causa el 80% dels càncers de pulmó. Però el projecte Cassandra inclou un programa de deshabituació tabàquica per a la gent que participa en el cribratge i els ajuda a deixar de fumar. Aquí hi ha una assignatura pendent molt gran perquè, si la gent deixés de fumar, hi hauria molt menys càncer. Dit això, detectar aviat el càncer de pulmó salva moltes vides. I s’ha vist en països que ja estan aplicant aquests cribratges. Per exemple, Taiwan, un país súper pioner en l’aplicació de programes de cribratge en càncer de pulmó. El que passa és que és un país petit i implantar-ho allà és molt més fàcil.
O sigui, implantar-ho aquí és una qüestió de recursos.
Que aquests cribratges salven vides està demostrat en estudis europeus i americans. El problema és com ho posem a punt, ja que suposa fer potser més de dos milions nous de TAC cada any. És molts diners, molta gent i molts radiòlegs que han d’informar d’aquests TAC. I a més, en alguns casos caldrà fer biòpsies o altres coses que caldrà analitzar. Per això el projecte Cassandra el que vol és assajar si un projecte de cribratge podria funcionar bé a Espanya.
Per què augmenta el càncer de pulmó en no fumadors?
És un càncer molt freqüent que afecta tant homes com dones. Està associat al tabac. Però efectivament està augmentant en persones que no han fumat mai i encara no sabem gaire bé per què. Es pensa que segurament té molta relació amb la pol·lució ambiental. El factor que ara mateix està més en investigació és el gas radó, que es produeix de forma natural a l’interior de la Terra, però que és radioactiu.
Què passa?
Que si el gas radó que es produeix a les profunditats de la Terra puja cap a la superfície per les esquerdes, es filtra i se’n va a l’atmosfera, no passa res. Però en llocs que estiguin mal ventilats, en soterranis o en habitatges que estiguin just a sobre de llocs on hi hagi molt granit, per exemple —un mineral que genera aquest gas—, pot haver-hi una alta concentració de gas radó. La gent el va inhalant sense adonar-se’n perquè és inodor i incolor, i els pulmons s’inflamen crònicament. Es creu que aquesta és com la segona gran causa de càncer de pulmó després del tabac. De fet, ara s’estan fent mapes de radó per saber on n’hi ha i on menys. En alguns països, a l’hora de comprar una casa, pots exigir les lectures de radó per saber si hi ha molta d’aquesta contaminació natural o no.
Quins avenços s’han fet en càncer de pulmó?
El càncer de pulmó és un tumor molt freqüent que es diagnostica tard; per tant, molts casos no es poden curar. Però des de l’any 2004, més o menys, s’han fet grans avenços a nivell de diagnòstic genètic molecular: analitzant l’ADN de les cèl·lules tumorals, es va descobrir quins errors tenien aquestes cèl·lules i s’han pogut dissenyar tractaments dirigits, en lloc de ser genèrics com la quimioteràpia —que danya tant les cèl·lules bones com les dolentes—.
I quina és la seva toxicitat?
S’han pogut dissenyar tractaments per a alguns tipus de càncer de pulmó que són en pastilla, que gairebé no tenen efectes secundaris i que han aconseguit que persones amb càncer de pulmó avançat, que abans morien en el termini d’un any, ara puguin viure molts anys. I també hi ha hagut un altre avenç recent, que és la immunoteràpia: ja hi ha medicaments que activen el sistema immune del pacient i fan que les pròpies defenses del pacient siguin les que detectin el càncer i el destrueixin. Això ha suposat un avenç molt gran.
El tabac continua sent el principal factor de risc, correcte?
Sí. El 80% dels casos de càncer de pulmó es donen en persones que s’han exposat al fum del tabac. I una cosa que ens preocupa molt és que, malgrat totes les lleis antitabac —que van ser molt eficaces i que van reduir força el consum—, hi ha un augment del tabac en adolescents, en gent jove, a causa dels vapejadors i cigarrets electrònics. Tot això està provocant un repunt i la gent jove torna a fumar. Els vapejadors també són tòxics i a més utilitzen un líquid oliós que en entrar al pulmó també causa nous danys, diferents als del tabac tradicional.
El pronòstic del càncer de pulmó ha canviat molt en els últims anys.
Sí, en els últims anys ha fet un gran tomb. Pensa que als anys 80 el pronòstic vital d’una persona amb càncer de pulmó de mitjana no arribava a l’any. L’any 2000, gràcies a les noves quimioteràpies, es va aconseguir una mica superar la barrera de l’any, any i escaig. Però ara, amb els nous tractaments d’immunoteràpia, tenim fins a un 35% de pacients que viuen més de cinc anys.
Continua sent un dels més mortals?
Sí. A Espanya, aquest any hi ha hagut uns 35.000 casos nous de càncer de pulmó. I hi ha unes 25.000 o 30.000 morts a l’any. O sigui, la gran majoria dels que es diagnostiquen acaben morint, desafortunadament.
Què veurem pròximament en càncer de pulmó?
Algunes de les coses que s’esperen és millorar la seva detecció amb eines poc invasives, com per exemple una biòpsia líquida. Seria com detectar càncer amb una anàlisi de sang. Aquesta tecnologia ja s’està desenvolupant i provant i seria una eina molt poderosa per no haver de fer tants TAC i tantes biòpsies. Després, un cop detectat el càncer de pulmó, una de les coses que s’estan estudiant molt és quins tractaments convé donar abans i després de la intervenció perquè el pacient no recaigui. Fins i tot entre els qui són detectats en fases primerenques, l’operació només suposa la curació per a un percentatge. Hi ha un altre percentatge important que, tot i haver estat operats, recauen i moren.
O sigui, per curar-se no n’hi ha prou amb la cirurgia.
Exacte. Cal intervenir i fer més tractaments. Tradicionalment fèiem la quimioteràpia de sempre, que donava els seus resultats, però ara el que s’està veient és que tractaments com la immunoteràpia o aquestes teràpies dirigides ajuden molt a la curació en pacients operats o operables. Aquesta és una de les grans revolucions. Espanya ha estat un país pioner en la investigació de la immunoteràpia per a pacients amb tumors de pulmó operables.
Hi ha un canvi de paradigma de la malaltia?
Sens dubte. Ara mateix ja no parlem de càncer de pulmó com una única malaltia, sinó com un grup de malalties que es diferencien les unes de les altres pel seu perfil genètic. És a dir, fem una biòpsia, després una anàlisi genètica, descobrim com és el tumor i triem un tractament personalitzat, molt menys agressiu. Això és totalment diferent del que existia fa 15 anys.
Espanya és un dels països amb més casos de càncer de pulmó?
Espanya és un país amb una taxa de consum de tabac força alta. Però també és un país amb molt bons mitjans per al càncer de pulmó: hi ha accés a tractaments, oncòlegs, cirurgians... És un país que està al capdavant del maneig del càncer de pulmó.
Com valora que se celebri aquest congrés a Barcelona?
Aquest congrés l’organitza la International Association of Lung Cancer (IAC), associació que reuneix tots els especialistes i persones implicades en càncer de pulmó a nivell mundial per investigar. No només s’hi reuneixen oncòlegs, sinó que també hi ha infermeres, fisioterapeutes, pacients. És un fòrum únic en aquest sentit. Es preveu que hi assisteixin unes 8.000 persones de tot el món i s’hi presentaran alguns dels resultats més significatius. També hi haurà debats.
