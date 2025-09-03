Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Salut mental

El 15% dels adolescents confessen que han intentat suïcidar-se

Un estudi universitari confirma que els vincles amb la família, l’escola i els amics protegeixen davant la soledat i els episodis depressius

El 15,7% dels adolescents confessen que s’han intentat suïcidar, segons un nou estudi universitari.

El 15,7% dels adolescents confessen que s’han intentat suïcidar, segons un nou estudi universitari. / Elisenda Pons

Olga Pereda

Madrid

El 15,7% dels adolescents espanyols d'entre 14 i 17 anys confessen que han intentat suïcidar-se, segons un nou estudi universitari, fet públic aquest matí. Un de cada cinc (19,8%) ha estudiat la idea de llevar-se la vida mentre que gairebé el 30% admet haver-se autolesionat, és a dir, fer-se mal de manera voluntària. Aquesta última conducta –radicalment diferent de l’intent de suïcidi– és l’expressió d’un malestar emocional, una experiència desagradable que l’adolescent és incapaç de gestionar, assumir i acceptar.

L’estudi, coordinat per la Universitat Rei Joan Carles (URJC) i amb la participació de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) per analitzar la salut mental en l’adolescència, ha sigut publicat a la revista Frontiers in Psycology. Les xifres són estremidores: l’11,2% dels enquestats –que tenen edat per esprémer la vida– expliquen que se senten molt o bastant infeliços. Gairebé el 40% pateix sensació de solitud regularment. I el que és més dramàtic: el 14% considera que té episodis depressius extrems i un 6,6%, greus.

Adolescents LGTBIQ+

Realitzat amb entrevistes a 806 adolescents de tot Espanya (amb un capítol especial per als joves LGTBIQ+), l’informe posa èmfasi en el fet que les bones relacions i el suport de la família, l’escola i els amics és una fortalesa davant el risc de depressió i intent de suïcidi. Els investigadors han comparat l’adolescència cis i heterosexual amb els seus companys LGTBIQ+ i han constatat que aquest grup pateix més assetjament. Els resultats mostren que, com més percepció de la violència rebuda i a menor connexió o suport familiar, escolar i social amb iguals, el grau de depressió, ideació suïcida, autolesions i solitud no desitjada augmenta, i, en conseqüència, el grau de felicitat percebuda en adolescents es redueix.

Universitats

"Vam trobar que l’adolescència LGTBIQ+ té significativament menys connexió amb la família i amb l’entorn escolar. El rebuig familiar, l’assetjament entre iguals i les microagressions apareixen relacionats amb més malestar psicològic en adolescents d’aquest col·lectiu", remarca l’informe, en què ha participat la professora dels estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació de la UOC Ariadna Angulo Brunet, coordinadora del grup Measuring and Improving Student Success (MISS). A l’estudi també hi han participat investigadors de la Universitat Rovira i Virgili, la de Girona i la Jaume I (Castelló), així com de la Universitat Alberto Hurtado (Xile).

Les principals conclusions obtingudes emfatitzen la importància de les xarxes de suport en la família, l’entorn escolar i els iguals en l’adolescència, com a elements essencials per tenir una bona salut mental.

Un dels actors més importants és la família. La connexió familiar fa referència al sentit de pertinença, afecte, cura, valoració i respecte que es rep i es percep per part dels familiars. "És essencial perquè constitueix un espai de seguretat que fomenta el benestar dels joves", afegeixen els especialistes.

El segon vincle fa referència a l’escola i a la percepció que té l’alumne sobre si els adults i els seus iguals al centre es preocupen no només pel seu aprenentatge i els seus resultats, sinó també per les seves experiències personals i el seu benestar.

"El suport familiar i de l’entorn escolar són els factors de més pes, que generen resiliència i protecció davant les violències entre iguals i les adversitats que de vegades es produeixen", conclou la investigació.

TEMES

  1. Marta Solà, ramadera de l’Alt : “Al principi volíem el llop mort, però ara hi podem conviure”
  2. Tanquen una desena de negocis del Port de la Selva després del suïcidi del propietari
  3. Aquests són els pobles de la Costa Brava que han desaparegut
  4. Pep Guardiola, de ruta gastronòmica per l'Empordà
  5. El viatge dels ibis ermitans guiats des d'Alemanya canvia de destí: la ruta acabarà a l' i no a Jerez
  6. Castelló d'Empúries preveu inaugurar l'estany artificial a principis de 2026
  7. La lluita per salvar la pineda de la Farella de Llançà continua el 21 de setembre amb una concentració ciutadana a la platja
  8. Dalí a l’Eurosport i concerts amb 20.000 persones: la Figueres que es vol veure guapa

Carla Simón: "La meva mare va deixar l'heroïna i em va tenir a mi, tot i que després va arribar la putada de la sida"

Carla Simón: "La meva mare va deixar l'heroïna i em va tenir a mi, tot i que després va arribar la putada de la sida"

La Cursa de la Dona celebra 10 anys donant vida i esperança a Figueres en la lluita per erradicar el càncer de mama

La Cursa de la Dona celebra 10 anys donant vida i esperança a Figueres en la lluita per erradicar el càncer de mama

CCOO reclama que Catalunya disposi d'una xarxa pròpia de trens de mitja distància d'alta velocitat

CCOO reclama que Catalunya disposi d'una xarxa pròpia de trens de mitja distància d'alta velocitat

El 15% dels adolescents confessen que han intentat suïcidar-se

El 15% dels adolescents confessen que han intentat suïcidar-se

Màxima alerta: nous estudis avancen dràsticament la frenada del Corrent Atlàntic

Màxima alerta: nous estudis avancen dràsticament la frenada del Corrent Atlàntic

El nou gestor de l'empresa de l'home que es va suïcidar al Port de la Selva estudia "la viabilitat de la companyia"

El nou gestor de l'empresa de l'home que es va suïcidar al Port de la Selva estudia "la viabilitat de la companyia"

Els pensaments d’un assassí, enregistrats per un micròfon ocult al seu cotxe: "Saps quan trobaran el cadàver? 'Hoy no, maaañana'"

Els pensaments d’un assassí, enregistrats per un micròfon ocult al seu cotxe: "Saps quan trobaran el cadàver? 'Hoy no, maaañana'"
Tracking Pixel Contents