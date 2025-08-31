Aquest és el substitut definitiu del sucre (que a més té molts beneficis)
Aquí tens diverses raons
Julilo Vives
Sabies que hi ha un substitut definitiu del sucre que a més té molts beneficis? T’ho explica la tiktoker Boticaria García, qui et dona diverses raons.
I és que "a diferència dels edulcorants artificials que, encara que són segurs, poden alterar la microbiota, la canyella té compostos bioactius com el cinamaldehid que, a pesar del seu nom, té propietats antioxidants i antiinflamatòries".
Però no només això, "a diferència del sucre, la canyella dona un sabor dolç sense augmentar els pics de glucosa en la sang". I et dona una tercera raó, això sí, assenyalant que encara es necessita més investigació, i és que "la canyella no només no augmenta els pics de glucosa, sinó que pot millorar la sensibilitat a la insulina i ajudar a regular aquests nivells de glucosa".
Si encara no has inclòs les carxofes en la teva dieta, potser és moment de donar-los una oportunitat. I no només pel seu sabor, sinó per tot el que poden fer per la teva salut.
Així ho explica Boticaria García, coneguda divulgadora en xarxes socials, qui revela que en aquesta hortalissa "viuen dues grans aliades amb noms dignes de princeses Disney: la cinarina i la inulina".
La cinarina, segons conta, actua com una autèntica fontanera del cos: estimula la producció de bilis, millora la digestió dels greixos, afavoreix l’eliminació de toxines pel fetge i activa els ronyons perquè treballin amb més eficàcia. Però això no és tot: també posseeix propietats antioxidants i antiinflamatòries, protegint el fetge davant amenaces com el consum d’alcohol o alguns medicaments habituals, com el paracetamol.
I la inulina? Doncs aquesta fibra prebiòtica és el menjar favorit de la teva microbiota intestinal. Nodreix les bacteris bones de l’intestí i, en fer-ho, beneficia la salut digestiva i emocional, gràcies a la connexió entre l’intestí i el cervell.
