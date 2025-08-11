Salut
Els antidepressius són els medicaments amb més desabastiment aquest estiu
Les farmàcies gironines noten mancances en algunes marques d'antipsicòtics
Laura Teixidor
Els antidepressius s'han convertit en els medicaments amb més problemes de subministrament aquest estiu a les farmàcies d'arreu d'Espanya, ja que han arribat a desbancar de la primera posició els fàrmacs per tractar la diabetis i els destinats al trastorn de dèficit d'atenció i hiperactivitat (TDAH), que han tingut problemes de subministrament al llarg de tot l'any. La crisi en aquest tipus de medicaments arriba després que l'any passat hi hagués una petita millora en el subministrament general i global de fàrmacs, després d'anys de problemes un cop superada la pandèmia.
El Centre d'Informació del Medicament (CIMA) de l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (Aemps) del Ministeri de Sanitat recollia a finals de juliol que hi havia 777 fàrmacs amb problemes de proveïment a les oficines de farmàcia, i s'arribava a xifrar en 1.674 les primeres incidències resoltes.
L'estudi de LUDA Partners, una eina innovadora per a la localització de medicaments a les farmàcies, destaca Anafranil com la marca amb més problemes de disponibilitat, ja que consta en el 80% de les localitzacions relacionades amb els tractaments antidepressius. En segon lloc es troba Tofranil, amb un 5% de les localitzacions, seguida d’Irenor, que abasta un 4%. La resta de localitzacions corresponen a altres marques destinades a tractar aquesta patologia.
A més, és important assenyalar que el nombre de notificacions de mancances d’antidepressius a Espanya s’ha quadruplicat tant en comparació amb principis de l’any 2025 com amb el mateix període de l’any 2024.
Marques amb més dèficit a Girona
El president del Col·legi de Farmacèutics de Girona, Josep Brunsó, apunta que a les farmàcies gironines ha fallat el subministrament d'Anafranil, però actualment ja s'ha restablert i els usuaris que el necessitaven han pogut anar als hospitals per aconseguir-lo. El dèficit d'aquest fàrmac és el que ha generat més preocupació, ja que no hi ha altres medicaments genèrics que puguin substituir-lo.
L'Anafranil s'utilitza en adults per tractar la depressió, així com per al tractament de trastorns obsessivocompulsius, fòbies, crisis d'angoixa i síndrome de narcolèpsia. Els problemes de subministrament d'Anafranil️ ja estaven reconeguts oficialment per l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris des del mes d'abril i la resolució estava prevista per a finals de juliol.
Seguidament, a Girona també hi ha mancances en la marca Cymbalta, tot i que hi ha molts genèrics que poden suplir-lo. En el cas de Cymbalta, la manca de subministrament no ha estat encara reconeguda per l'Aemps, però s'estan notificant incidències de desproveïment a nivell estatal.
Creixen els problemes en salut mental
La salut mental s’ha convertit en una de les principals preocupacions sanitàries. Segons l’enquesta Statista Consumer Insights 2025, un 17% dels ciutadans declara patir algun problema de salut mental, com ansietat, depressió o burnout (Síndrome d’esgotament professional), situant aquesta afecció per davant dels problemes de visió (13%) i les complicacions cardiovasculars (9%). L’impacte és encara més greu entre els joves. D’acord amb la Xarxa per a la Promoció de la Salut i el Benestar Emocional de les Persones (Proemo), més d’1,5 milions de joves d’entre 12 i 18 anys a tot Espanya es troben en risc o ja presenten problemes emocionals. Aquesta xifra inclou un milió d’adolescents amb símptomes d’ansietat i depressió i mig milió més que ja té un diagnòstic i està en tractament.
L’augment de les hospitalitzacions per trastorns mentals també reflecteix aquesta tendència. Els ingressos hospitalaris per causes de salut mental en joves d’entre 11 i 18 anys s’han triplicat en els últims 20 anys, passant del 3,9% l’any 2000 al 9,5% actualment. A més, l’edat mitjana d’ingrés s’ha reduït, baixant dels 17 als 15 anys.
A llarg termini, l’Organització Mundial de la Salut (OMS) adverteix que un de cada tres espanyols (34%) desenvoluparà algun problema de salut mental al llarg de la seva vida, una xifra que ha crescut notablement des de 2016, quan s’estimava en el 25%.
De fet, l'alta demanda a més d'altres problemàtiques han fet dos dels fàrmacs amb més dèficit són els que s'utilitzen per tractar la depressió i el TDAH.
