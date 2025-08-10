Salut mental
El 2% dels malalts mentals greus es neguen a ser atesos: "Sense una solució, els aboquem a la presó o al cementiri"
El matricidi de Torelló ha revelat els errors en l’abordatge dels pacients més greus i complexos
Els psiquiatres advoquen per facilitar la intervenció en casos de risc i impulsar programes comunitaris
Elisenda Colell
La setmana passada, un home de 54 anys diagnosticat amb una malaltia mental de la qual no es volia tractar va assassinar la seva mare, de 80 anys, a Torelló. Tot i que es tracta d’una realitat extrema i molt minoritària, no és un cas aïllat. Segons estudis internacionals, la xifra podria afectar l’1,8% dels pacients amb trastorns diagnosticats: persones amb conductes violentes, especialment contra la seva família, que pateixen una malaltia mental i no volen continuar el tractament ni ser ateses. Els especialistes assenyalen que l’abordatge d’aquestes realitats és avui dia el gran forat de la xarxa d’atenció a la salut mental i que són els familiars i els seus entorns els que pateixen fins a les últimes conseqüències. Ho confirmen els demolidors relats de les famílies afectades. "El de Torelló no és el primer ni serà l’últim. Coneixem persones a qui els seus fills malalts els han cremat fins i tot la casa... Sembla que només tinguem dues opcions: o la presó o el cementiri", denuncia el president de l’Associació de Familiars d’Afectats per Trastorns de Conducta, Josep Maria Sala, que reclama solucions per poder ajudar totes aquestes persones.
Què passa llavors quan aquestes persones no es volen tractar però suposen un risc per a l’entorn i ells mateixos? "És el que ens passa a nosaltres. En els últims vuit anys hem conegut unes 900 històries similars, de pares o germans que es posen en contacte amb l’associació perquè els està passant això. Els nostres fills no tenen consciència de la malaltia, no accepten cap tipus de tractament i la culpa i el pes recau en nosaltres, perquè en un moment donat poden fer qualsevol cosa", explica Sala. L’Associació de Familiars d’Afectats per Trastorns de Conducta (Afatrac) té 370 socis, tots familiars de persones en aquesta situació.
Ingressos involuntaris
La legislació catalana i espanyola, de moment, resol que només un jutge pot dictar un ingrés involuntari en un hospital psiquiàtric en moments en què el pacient, en contra de la seva voluntat, necessita ser estabilitzat. Pot fer-se per la via urgent o ordinària. El tràmit urgent es fa amb un informe mèdic favorable perquè el pacient ingressi a l’hospital. Un jutge l’ha de ratificar poques hores després. "Els pacients arriben a urgències normalment amb psicosi o alteració del judici, no tenen consciència de la malaltia, però suposen un risc per a ells mateixos i per a tercers", explica Narcís Cardoner, director de Psiquiatria de l’Hospital de Sant Pau. L’any passat es van practicar 394 ingressos d’aquest tipus a Catalunya, que suposen el 2,2% de la xifra total. "Vaig viure un cas amb un home atrinxerat en una masia a Sant Pere de Vilamajor. Has de decidir si demanes al jutge el trasllat involuntari al·legant risc o perillositat malgrat que no hagis vist el pacient i, per tant, no hi hagi avaluació", apunta la psiquiatra Blanca Navarro, que insisteix que són casos molt poc habituals i que cal deslligar la salut mental de la perillositat.
L’altre procediment és l’autorització: el tràmit ordinari a llarg termini. Després que un metge forense visiti el pacient, el jutge decideix si autoritza que se’l tracti en determinats moments en contra de la seva voluntat. "Depèn més del grau de la malaltia, però és molt complicat quan la persona no es vol tractar, perquè en alguns casos no hi ha diagnòstic que motivi l’obertura del procediment o perquè quan se l’examina està en plenes capacitats i es determina que no és necessari, o no se li pot fer l’examen. Per exemple, si es tanquen a casa i els Mossos no tenen l’ordre d’accedir al domicili, l’examen no es pot fer", explica l’advocat Xavier Puigdollers. És precisament el que va passar a Torelló. Puigdollers també assenyala que hi ha l’opció de retirar-los la capacitat de decidir. D’aquesta manera, són els pares o una fundació tutelar els que tramiten els ingressos en moments puntuals. "Francament, el tema està molt mal resolt. Els ingressos tampoc són la solució, perquè què passa després de la crisi i de deixar l’hospital?", assenyala Puigdollers.
Denunciar els fills
La pilota torna a la teulada de les famílies, sempre en suspens pel següent incident que saben que arribarà. En molts casos, aquests malalts pateixen patologia dual. És a dir, a més del trastorn també consumeixen drogues, de manera que recorren a la família per aconseguir diners i poder consumir. "Ara com ara hi ha molt poques vies de solució: l’única alternativa que ens queda és que els pares els denunciïn i aconsegueixin una ordre d’allunyament", explica Arantxa Herrador, psicòloga forense i directora de l’associació Raíces, especialitzada en la violència de fills a pares. "Tenim un buit, perquè, depenent de les lesions, la resposta que es dona a aquestes famílies és o bé la presó i l’ordre d’allunyament (que implica deixar els fills al carrer) o la tornada a casa. Per als pares és una decisió molt complexa, i moltes famílies trenquen les ordres quan els fills tornen demanant ajuda", exposa Daniel Ortega, expert en violència filioparental. "Aquesta gent està completament al llimb, és un forat negre sense resoldre", afegeix Herrador.
El psiquiatre Narcís Cardoner tampoc considera que aquesta realitat estigui ben resolta. "L’important és contenir aquestes persones quan tornen a la comunitat una vegada deixen l’hospital, és evident que algú que té aquest problema i que mai demanarà ajuda genera un risc", afirma. Assenyala, per exemple, que a França es fan ordres judicials perquè aquestes persones vagin al seu centre ambulatori de salut mental en contra de la seva voluntat per seguir un tractament durador en el temps. La també psiquiatra Blanca Navarro apunta al programa ESMES, de l’Hospital del Mar, que ja funciona a Barcelona, l’Hospitalet i Esplugues. "Atenen persones desvinculades del sistema sanitari que ja coneixem. Els visiten, i amb temps i paciència aconsegueixen que tornin". "És interessant que s’ampliï a més llocs; a Barcelona està donant molt bons resultats", explica Cardoner. També a la capital catalana hi ha un servei itinerant de l’Hospital Sant Joan de Déu per a persones que viuen al carrer.
Per a la psicòloga forense Arantxa Herrador caldria revisar la legislació quan es donen situacions violentes. "El dret a decidir és molt important, però quan hi ha violència i risc estem parlant d’una altra cosa. Les administracions no s’haurien de treure de sobre aquests pacients tan fàcilment", denuncia. "Necessitem una resposta que no sigui punitiva", afegeix l’educador social Daniel Ortega. Fonts de Salut indiquen que aquests casos generen "frustració" en el sistema sanitari, igual que passa amb aquells que es neguen a vacunar-se.
Dolor i sofriment
Mentrestant, les famílies continuen suportant el dolor de veure els seus fills malalts i que ningú els pugui ajudar. "Et poses en risc perquè són els teus fills i veus que no hi ha alternatives per a ells", diu Sala. El seu fill Ignasi va morir quan tenia 31 anys. "Ell patia molt, quan estava bé deia que no et tornaria a pegar, però després ho feia. Per això se’n va anar de casa, perquè no volia fer-nos més mal". Amb ell són 11 persones vinculades a l’associació Afatrac que han mort en l’últim lustre. "És molt fort que ho digui així, però, quan ell va morir, nosaltres vam respirar. És desesperant".
