Alerta per la presència de salmonel·la en fuets que es venen a Catalunya

L'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (Aesan) ha emès una alerta sobre la presència de salmonel·la en un fuet de les marques Can Duran, Origin du Gout i La Tabla, distribuït a Catalunya i set comunitats autònomes més, a banda de França, Portugal i Andorra.

Segons l'alerta difosa per l'Aesan, agència dependent del Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030, la distribució inicial ha estat a Andalusia, Aragó, Castella-la Manxa, Castella i Lleó, Cantàbria, Catalunya, Comunitat Valenciana i Madrid, així com a França, Portugal i Andorra. No han descartat que puguin existir redistribucions a d'altres comunitats autònomes.

L’alerta, notificada per les autoritats sanitàries de Catalunya, ha estat traslladada a les autoritats competents de les comunitats a través del Sistema Coordinat d'Intercanvi Ràpid d'Informació (Sciri) perquè es verifiqui la retirada dels productes afectats dels canals de comercialització.

Els productes afectats són el Fuet extra sans colorants, de la marca Can Duran, amb número de lot 252534428 i data de consum 5/9/2025, i el Fuet extra exentis, també de la marca Can Duran, amb número de lot 252534428 i data de consum preferent 5/9/2025.

També s'ha notificat salmonel·la al Fuet Extra de la marca La Tabla, amb número de lot 252534427 i 252534428 i dates de consum preferent 16/8/2025 i 29/8/2025 i el Fuet Qualité Extra, de la marca Origin du Gout, lot 252534427 i data de consum preferent 13/9/2025.

Abstenir-se a consumir-los

L'Aesan ha recomanat a les persones que tinguin al seu domicili productes afectats per aquesta alerta que s'abstinguin de consumir-los.

En el cas d'haver consumit algun dels productes dels lots afectats i presentar alguna simptomatologia compatible amb la salmonel·losi (principalment diarrea i / o vòmits acompanyats de febre i mal de cap), recomana acudir a un centre de salut.