Dermika Longevity Empordà obre les portes a TorreMirona per revolucionar el benestar integral

Dermika Longevity Empordà ha inaugurat el seu nou espai al centre esportiu TorreMirona Sport & Spa, a Navata, el passat 18 de juliol de 2025. Aquest centre neix amb l’objectiu de convertir-se en un referent en benestar, medicina regenerativa, estètica avançada, fisioteràpia i retirs de salut a la comarca.

Ubicat en un entorn natural excepcional, Dermika Longevity Empordà ofereix una proposta única al territori, combinant innovació científica amb un enfocament centrat en la salut preventiva, la cura personal i la millora de la qualitat de vida. El centre proporciona tractaments personalitzats de medicina regenerativa, serveis d’estètica no invasiva d’última generació, fisioteràpia especialitzada i programes de retirs per a la recuperació física i emocional.

Amb aquesta nova obertura, Dermika Longevity amplia el seu compromís amb la salut i el benestar integral, integrant-se en un espai esportiu de prestigi com és TorreMirona Sport & Spa. Gràcies a unes instal·lacions de primer nivell i un equip de professionals altament qualificats, el centre ofereix una experiència transformadora i exclusiva, adaptada a les necessitats de cada persona.

Per a més informació o per sol·licitar cita, es pot consultar el web oficial www.dermikalongevity.com, on es troba tota la informació sobre serveis, filosofia i tractaments disponibles. També es pot contactar directament amb el centre a través del telèfon 643 63 17 15 o per correu electrònic a emporda@dermikalongevity.com.

Dermika Longevity Empordà aposta per un nou model de salut i longevitat, posant la persona al centre i oferint solucions avançades per millorar el benestar físic, mental i emocional.