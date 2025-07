Caminar a pas ràpid 15 minuts al dia redueix la mortalitat un 20%

Un gest tan quotidià, senzill i a l’abast de tothom com és caminar es pot convertir en un potent aliat per cuidar la nostra salut. Segons constata un estudi de la Universitat de Vanderbilt (Estats Units) amb gairebé 80.000 pacients, accelerar el pas, tot i que sigui només durant un quart d’hora al dia, s’associa amb una reducció de gairebé el 20% en el risc de mortalitat. "Es tracta d’una activitat tremendament beneficiosa, de baix impacte i adequada per a persones de totes les edats i nivells de condició física. També en el cas de poblacions vulnerables que no tenen accés a cap altre tipus de recursos", comenten els especialistes que han liderat aquest treball, publicat ahir a la revista American Journal of Preventive Medicine.

La investigació pren com a punt de partida la informació recopilada pel projecte Southern Community Cohort Study, un ambiciós estudi que durant anys ha seguit desenes de milers de participants de diverses regions dels Estats Units. Durant aquest treball, els especialistes van interpel·lar gairebé 80.000 persones i se’ls va demanar que detallessin, entre d’altres, quant temps dedicaven cada dia a caminar lentament (com passejar el gos o caminar a la feina) i quant a caminar ràpid (pujar escales, caminar amb ritme enèrgic o fer exercici). L’anàlisi d’aquestes dades va revelar que fins i tot petits períodes de caminada ràpida de tan sols 15 minuts al dia es vinculen amb una disminució significativa del risc de mort i, en general, amb una taxa de longevitat més alta.

Els investigadors també van observar que els beneficis d’aquesta pràctica eren particularment notables en la prevenció de malalties cardiovasculars.

Controlar factors de risc

L’estudi, de fet, demostra que caminar ràpid, al ser un exercici aeròbic, millora l’eficiència cardíaca, optimitza l’oxigenació del cos i ajuda a controlar factors de risc com la hipertensió, el colesterol elevat i l’obesitat. "Els nostres resultats demostren que una cosa tan simple com caminar a bon ritme pot marcar una diferència real en la longevitat, fins i tot en poblacions amb múltiples factors de risc", apunta Lili Liu, investigadora del Centre d’Epidemiologia de Vanderbilt i coautora d’aquest treball. Una altra troballa especialment reveladora d’aquest estudi és que, tal com apunten les anàlisis, els beneficis de caminar a pas lleuger es mantenen amb independència d’altres factors com la quantitat total d’exercici físic que una persona fa en el temps lliure.