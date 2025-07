Cistitis i infeccions a l’estiu: per què el banyador mullat pot ser un risc i com evitar-ho

L’estiu és sinònim de platja, piscina i plans a l’aire lliure, però també és una època en la qual augmenten certs problemes de salut, com la cistitis.

Es tracta d’una inflamació de la bufeta urinària que sol estar causada per una infecció bacteriana. Es relaciona en moltes ocasions amb determinats hàbits que tots repetim durant els dies en què les altes temperatures són les protagonistes: estar molt temps amb el banyador mullat.

Més candidiasi i infeccions d’orina

L’especialista assenyala que portar el banyador mullat durant diverses hores “pot alterar l’equilibri natural de la flora vaginal i causar irritació”. Això augmenta significativament el risc d’infeccions íntimes com candidiasi, vaginosi bacteriana o infeccions d’orina, provocades per la proliferació excessiva de fongs o bacteris degut a l’ambient humit i calent.

I és que, l’ambient humit i càlid crea les condicions ideals perquè microorganismes com fongs i bacteris es multipliquin fàcilment. “La humitat constant altera el pH vaginal i afecta negativament les defenses naturals, facilitant el sobrecreixement de diferents microorganismes”, recalca el doctor Tejedor.

Símptomes d’alerta

Després de romandre molt temps amb roba humida, les dones han d’estar alerta davant símptomes com:

picor intens

sensació de coïssor

canvis en el flux vaginal (més quantitat, canvis de color o olor desagradable)

enrogiment

inflamació de la vulva

molèsties durant la micció o les relacions sexuals.

Algunes dones “tenen una major predisposició a patir molèsties o infeccions per aquesta causa, especialment aquelles amb antecedents d’infeccions recurrents, diabetis mal controlada, immunosupressió o aquelles que estiguin rebent tractaments antibiòtics prolongats”, recalca.

Quant temps és segur estar amb el banyador mullat?

El doctor Tejedor subratlla que l’ideal seria no excedir una hora amb el banyador humit, especialment en ambients càlids. Romandre més de dues hores sense canviar-se incrementa notablement el risc d’irritació local i infeccions urogenitals, per la qual cosa es recomana posar-se roba seca com més aviat millor.

A més, “és recomanable utilitzar teixits transpirables i d’assecat ràpid com microfibra o materials tècnics específics per a roba de bany”. S’han d’evitar banyadors de fibres sintètiques que tendeixen a retenir la humitat durant més temps, cosa que augmenta el risc d’infeccions.

Consells pràctics per prevenir la cistitis a l’estiu

Les mesures bàsiques per prevenir problemes íntims a l’estiu inclouen: