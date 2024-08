Una nova aplicació millora la coordinació mèdica en els infarts

Una nova aplicació anomenada Odisea millora la coordinació mèdica en pacients amb sospita d’Infart Agut de Miocardi. El metge Manel Vicente, director de Continuïtat Assistencial i Salut Comunitària de la Fundació Salut Empordà (FSE), de Figueres forma part de l’equip de professionals que firmen l’article Evaluation of the ODISEA APP for improving a STEMI regional network, publicat a la revista Internacional Journal of Cardiology.

Estudi sobre l'aplicació

En aquest article, es presenta l’estudi Odisea, sobre una aplicació de nova creació per a dispositius mòbils que permet comparar els resultats en la millora del diagnòstic i en el temps de reperfusió per cateterisme de pacients amb sospita d’Infart Agut de Miocardi. L’App s’anomena Odisea és una eina que podria millorar la comunicació i facilitar la coordinació entre el metge que fa l’assistència inicial del pacient i el cardiòleg del centre de referència.

L’estudi es va realitzar durant el 2022 amb l’App i va permetre fer una comparativa respecte a un període anterior de tot l’any 2019 sense l’App. Les conclusions van ser que l’ús de l’App Odisea en el maneig de pacients amb sospita de STEMI pot reduir el temps per fer l’angioplàstia primària i millorar la confirmació diagnòstica d’aquests pacients. A més de Manel Vicente, l'equip de professionals de l'estudi Odisea l'integren Jaime Aboal, Rafel Ramos, Carmen Martín, Pablo Loma-Osorio, Juan Carlos Palacio, Víctor Agudelo, Imma Boada, Oriol Aguiló, Víctor Pérez, Gloria Díaz, Esteban Gaitán, Joan Manel Martínez, Marc Comas-Cufí i Ramon Brugada.