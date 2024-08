Quants passos al dia has de caminar per estar saludable amb més de 60 anys?

Una de les millors i més accessibles maneres de fer exercici és caminar. Tot i la seva simplicitat, es tracta d'un dels mecanismes més eficaços per complir amb la dosi diària d'activitat física que, idealment, tots haurien de fer. Encara que no ho sembli, fer uns passos al dia pot garantir molts beneficis per a la salut, i per això és una de les alternatives més recomanades pels especialistes.

Ara bé, quant hauries de caminar? Doncs un estudi científic ha aconseguit col·locar una xifra particular per a la quantitat de petjades diàries que hauries d'exercir per estar saludable si tens més de 60 anys. L'experiment publicat per JAMA Cardiology, on van avaluar els hàbits de 6.000 dones de més de 63 anys, va donar com a resultat que fer aproximadament 3.600 passos per dia a un ritme normal és suficient per ajudar a mantenir-se sa, oferint fins a un 12% menys de probabilitats d'emmalaltir el sistema circulatori.

D'altra banda, Lindsay Bottoms, professora de fisiologia de l'exercici i la salut de la Universitat d'Hertfordshire al Regne Unit, va declarar que "el risc de mortalitat per totes les causes i d'incidència de malalties cardiovasculars no millora encara més després d'aproximadament 7.500 a 8.500 passos", consolidant amb més precisió la noció que fins i tot la meitat d'aquestes xifres pot ser més que pertinent.