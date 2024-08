El dejuni pot allargar la vida i ajudar a reduir malalties

El dejuni pot allargar la vida de les persones i millorar la seva salut en general en reduir les malalties relacionades amb l’edat, segons un estudi de la Universitat Lliure de Berlín, a Alemanya., que va descobrir que aquests efectes es poden atribuir a l’augment de l’espermidina, una poliamina produïda naturalment per l’organisme.

Els investigadors, entre ells el neurobiòleg de la Universitat Lliure de Berlín Stephan Sigrist i el seu equip, van estudiar l’impacte del dejuni en la forma física, la durada de la salut i l’esperança de vida com a part d’un treball internacional dut a terme a vint universitats sota la direcció de la Universitat de Graz.

Estudis anteriors del grup de Sigrist ja havien demostrat que la suplementació dietètica amb espermidina pot alentir el procés d’envelliment en organismes model. Els resultats de l’estudi es van publicar en l’últim número de Nature Cell Biology.

Durant diverses dècades, l’esperança de vida ha anat augmentant a gairebé tot el món, mentre que l’esperança de salut, el període durant el qual una persona pot viure amb bona salut, no ha augmentat en la mateixa mesura. Això significa que cada vegada més gent gran pateix malalties associades a l’edat, sobretot deteriorament cognitiu. «Això suposa una important càrrega psicològica, social i socioeconòmica per a les nostres societats», destaca el professor Sigrist.

S’ha demostrat que la restricció calòrica i el dejuni intermitent prolonguen l’esperança de vida i la salut d’organismes model i milloren la salut humana. «Per tant, el dejuni podria ser molt probablement una mesura preventiva i protectora per reduir les malalties relacionades amb l’edat», ha assenyalat.

Poliamina espermidina

Tot i això, el dejuni és difícil d’integrar a la vida quotidiana i difícil de mantenir per a moltes persones. Per això, cada cop més investigadors estudien substàncies capaces d’imitar els efectes positius del dejuni a l’organisme («mimètics del dejuni»). Entre elles hi ha la poliamina espermidina, un compost nitrogenat de les cèl·lules humanes anomenat així perquè es va trobar i va descriure per primera vegada en el líquid seminal masculí.

Investigacions recents dirigides per Sigrist a la Universitat Lliure de Berlín han demostrat que l’espermidina té propietats mimètiques del dejuni. Els nivells d’espermidina disminueixen amb l’edat, i s’ha demostrat que l’administració de suplements dietètics d’espermidina alenteix els processos d’envelliment en organismes models.