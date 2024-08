¿Per què es diu així la verola del mico?

El Ministeri de Sanitat ha alertat en les últimes hores de diversos contagis de la verola del mico a la Comunitat de Madrid. D’aquesta manera, els casos se sumen als registrats anteriorment a Portugal i el Regne Unit. Es tracta d’una malaltia desconeguda per a gran part de la població espanyola, a causa que els casos registrats d’aquest virus a Europa han sigut històricament molt limitats.

Alguns experts en la matèria, com la viròloga Margarita del Val i Fernando Simón, director del Centre de Coordinació d’Alertes i Emergències Sanitàries, han ofert informació a la ciutadania sobre els símptomes d’aquesta malaltia i la seva capacitat de transmissió en els humans. No obstant això, hi ha una qüestió que continua despertant intriga: ¿Per què s’anomena així?

Origen del nom

La raó per la qual aquest virus va adoptar el nom de verola del mico és molt senzilla. Segons explica l’Agència Nacional de Salut Pública dels Estats Units (CDC, per les seves sigles en anglès), aquesta mena de malaltia, similar a la verola, va ser descoberta el 1958 en colònies de micos en captiveri que es feien servir per a investigacions. Per això el nom va quedar com la verola del mico (monkeypox, en anglès).

El primer cas en humans es va registrar 12 anys més tard, el 1970, al cos d’un nen de 9 anys de la República Democràtica del Congo. Des d’aleshores, el virus ha sigut localitzat en 11 països africans i s’ha exportat a altres continents en diverses ocasions, segons informa l’Organització Mundial de la Salut (OMS).

El virus va saltar a la fama l’any 2013, quan un increment de casos va provocar un brot de ni més ni menys que 104 possibles casos, 60 d’aquests declarats sospitosos, dels quals la meitat (48,1%) van ser confirmats amb proves de laboratori.

Confusions habituals

Igual que ha passat amb altres malalties històriques com la grip espanyola -amb una denominació que suggereix un origen equívoc-, el nom de la verola del mico també pot portar a crear certa confusió. Tal com explica l’OMS, la infecció per la verola del mico s’ha detectat en diverses espècies d’animals, tot i que majoritàriament és transmesa per ratolins silvestres.

a llista d’espècies que poden contagiar-la inclou els esquirols, les rates gegants de Gàmbia, els ratolins de quatre franges, els lirons nans africans i, finalment, els primats. Fins i tot es creu que es pot contagiar a través d’objectes contaminats, com ara indumentària o roba de llit, ingressant al cos a través de ferides de la pell, les vies respiratòries, els ulls, el nas i la boca. El nom, tot i això, fa referència únicament als simis, que transmeten menys la malaltia.

Símptomes de la verola del mico

Els símptomes són semblants als de la grip i inclouen els típics dolors musculars, febre, esgarrifances, esgotament, mal de cap, mal d’esquena, ganglis limfàtics inflamats... I la típica erupció tan característica de la verola, que en aquest cas sol començar per la cara i s’estén a altres zones del cos, sobretot els palmells de les mans i les plantes dels peus.

El més freqüent és que comenci la granellada quan comença a pujar la febre. L’erupció de la verola del mico comença en forma de taques planes i vermelles, que després es converteixen en ampolles que s’omplen de pus i formen pústules.

