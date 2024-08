L'associació Tramuntanets de Roses recapta fons amb una samarreta solidària

L’Associació Tramuntanets de Roses, dedicada al lleure de les persones amb diversitat funcional, ha llançat una nova iniciativa per recaptar fons que permeti continuar oferint serveis als infants i joves que formen part de l’entitat. Han dissenyat unes samarretes solidàries amb el seu logo personalitzat, les quals es poden obtenir mitjançant un donatiu de 15 euros. La presidenta de l’Associació Tramuntanets, Mireia Gibert, recalca que els «beneficiats seran els nens i nenes amb diversitat funcional i anima a tothom a col·laborar per crear consciència»,

Els fons recaptats amb la venda de cada samarreta es destinaran directament a finançar els projectes i activitats que organitza l’Associació Tramuntanets durant l’any, com tallers, esdeveniments culturals, programes de suport per a infants i joves amb diversitat funcional, així com els tradicionals Casal de Setmana Santa i Casal d’estiu. Cada compra contribuirà directament a finançar els projectes i activitats que organitzem al llarg de l’any, incloent-hi tallers, esdeveniments culturals i programes de suport a infants i joves amb diversitat funcional.

Les samarretes estan disponibles en diverses talles, des de la infantil per a nens de dos anys fins a la XXL, així que tothom —infants, joves i adults— pot participar en aquesta causa solidària i lluir la samarreta solidària.

Gibert explica que «a la web tramuntanets.cat hi ha un formulari que s’ha d’omplir amb les dades de cadascú i quan hagin arribat les samarretes, ja que encara no les tenim fetes, rebran un missatge explicant en quin establiment poden recollir-les».

Llarga trajectòria

L’Associació es va crear el 2009 per un grup de famílies d’infants i joves amb diversitat funcional. Les famílies es trobaven en la situació que quan els seus fills no tenien escola, no disposaven d’una opció de lleure per a ells. Llavors van crear l’associació i van crear casals durant les vacances d’estiu, de Nadal, Setmana Santa i dos caps de setmana al mes també es fan activitats perquè aquests nens hi puguin assistir.

"Actualment en tenim 24. Promovem que hi hagi més gent que s’apunti com a soci col·laborador amb una quota de 10 euros al mes o l’any 120 euros. També hi ha donacions puntuals i tenim una subvenció gran de l’Ajuntament de Roses que ens serveix per pagar part del casal d’estiu. L’any passat vam demanar una subvenció a la Caixa i l’hem utilitzat per fer teràpia amb gossos al casal d’estiu i ara la donem un cop a la setmana durant l’hivern" explica la presidenta de l'associació.

"Crec que encara hi ha una mica de feina a fer. Altres associacions del tercer sector del municipi són més conegudes i més grans. Tot i això, quan la gent ens coneix s’hi aboca molt, veuen la necessitat, els agrada la manera com treballem i tractem els infants i joves i s’hi posen de seguida. Tenim un web: tramuntanets.cat on hi ha tota la feina que fem i de quina manera es pot col·laborar amb l’entitat" afegeix.

Continuen fent difusió de l’associació, "per consolidar uns ingressos que no ens facin estar pendents de les donacions, buscar més subvencions públiques per tancar el pressupost en positiu sense patir. L’objectiu principal és continuar donant un servei tants als infants i joves com a les famílies". Són una associació que té dues peces igual d’importants: que aquests infants tinguin les mateixes oportunitats que altres nens i nenes i puguin gaudir d’activitats de lleure i que les famílies tinguin un espai de respir sabent que poden deixar els infants en un lloc, ben cuidats i ben atesos.